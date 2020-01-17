رامي رضوان يتغزل في شوربة العدس.. فماذا قال

نشر الإعلامى رامى رضوان، عبر صفحته الشخصية على مواقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" عبر خاصية "الإستورى"، صورة لشوربة العدس.





وعلق رامى رضوان على الصورة قائلًا: "برنس الشتاء مع شوية عيش مقرمش وبصل متلسوع وأديييله ".





كما نشر الإعلامى رامى رضوان من قبل، عبر صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، صورة لشوربة العدس.





وعلق رامى رضوان على الصورة قائلًا: "ولما بييجي الشتاء..والدنيا تسقع..والسقيع بيتوغل وينتشر لحد ما بيوصل للنخاع جوه العظام..تيجي الأصيلة تشحنك بالحرارة والدفء".





يذكر أن رامي رضوان مقدم برنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي.