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رياضة

منتخب مصر لكرة اليد يواجه كينيا في أمم أفريقيا .. اليوم

الجمعة 17/يناير/2020 - 11:16 ص
منتخب مصر لكرة اليد
منتخب مصر لكرة اليد
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عبدالله هشام
يواجه منتخب مصر الأول لكرة اليد،منافسه كينيا اليوم في تمام الساعة الواحدة ظهرا ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة أمم أفريقيا لرجال كرة اليد التي تستضيفها تونس في الفترة من 16 إلى 26 يناير الجاري والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 .

حقق منتخب مصر الأول لكرة اليد الفوز علي منافسه غينيا بنتيجة 39-22 أمس في أولى جولات البطولة وأحرز وسام نوار نجم الفراعنة لقب أفضل لاعب بالمباراة أمس .

قائمة مصر فى أمم إفريقيا لكرة اليد

كريم هنداوى وعصام الطيار ومحمد على "حراس مرمى"، ومحمد سند وأكرم يسرى وأحمد الأحمر ويحيى خالد ومحسن رمضان وأحمد خيرى وسيف الدرع وأحمد هشام السيد يحيى الدرع وعلى زين وحسن قداح وعمر بكار وأحمد مؤمن وإبراهيم المصرى وممدوح هاشم ووسام نوار وأحمد عادل وخالد وليد.
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