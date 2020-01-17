أمريكا إرهابية ولن تركع طهران أمام الغرب.. رسائل خامنئي خلال أول خطبة له منذ 8 سنوات





قال المرشد الأعلى في إيران، علي خامنئي، إن الصفعة التي وجهها الحرس الثوري لأمريكا كانت ضربة لهيبتها واستكبارها.





وأضاف "خامنئي"، خلال خطبة الجمعة اليوم، أن الأمريكيون اغتالوا الكثيرين لكن اعترافهم باغتيال سليماني يعني أنهم إرهابيون.





وأشار إلى أن قائد فيلق القدس قاسم سليماني كان من أقوى القادة في مكافحة الإرهاب، لافتا إلى أن وجه أمريكا أصبح أسود بعد اغتياله.





قال المرشد الأعلى في إيران، علي خامنئي، إن طهران مرت بأسبوعين استثنائيين شهدا أحداثا مرة، لافتًا إلى أن هذه الأيام تعد نقطة انعطاف تاريخية وليست أياما عادية.





ووصف "خامنئي"، خلال خطبة الجمعة اليوم، أن "فيلق القدس" التابعة للحرس الثوري الإيراني مقاتلون بلا حدود، ويجب النظر إليهم كمنظمة لها قيم إنسانية على حد قوله.





قال المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي، إن الحرس الثوري الإيراني يحمي أمن إيران، مشيرًا إلى أن سقوط الطائرة الأوكرانية كان حادثا مأساويا.





وأضاف خامنئي خلال خطبة الجمعة اليوم: "أعرب عن مواساتي واعتبر نفسي شريكا في العزاء بضحايا حادث الطائرة"، لافتًا إلى أن الإعلام الأمريكي حاول التركيز على سقوط الطائرة الأوكرانية للتغطية على اغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني.





شن المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، اليوم الجمعة، هجومًا على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال خطبة الجمعة التي ألقاها وسط حشود بمصلى الإمام الخميني، وذلك لأول مرة منذ عام 2012.





ووصف "خامنئي"، ترامب بـ "المهرج" الذي يتظاهر بدعم الشعب الإيراني، ولكنه سيخونه بعد ذلك ويضع خنجره السام في ظهرهم.





وأشار إلى أن خروج حشود في جنازة قائد فيلق القدس قاسم سليماني، يدل على أن الإيرانيين يدعمون النظام وقياداته.





قال المرشد الإيراني علي خامنئي، إن بريطانيا وفرنسا وألمانيا هددت بإحالة الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن، مؤكدًا أنهم يخدمون مصالح الولايات المتحدة.





وأضاف "خامنئي"، في خطبة الجمعة اليوم، أنه لا يمكن الوثوق بالأطراف الأوروبية الثلاثة في الاتفاق النووي، محذرًا إياهم: "لا يمكنكم تركيع إيران كما لم تستطع أمريكا".





خصص المرشد الأعلى في إيران، علي خامنئي، جزءا من خطبة الجمعة التي ألقاها لأول مرة منذ 8 سنوات، للحديث باللغة العربية حيث تطرق فيها إلى العلاقات مع العراق، والغارة الأمريكية التي قتلت قائد فيلق القدس قاسم سليماني.





ووفقًا لوكالة "تسنيم"، قال خامنئي إن جريمة أمريكا في مقتل القائدين سليماني والمهندس جرت بصورة جبانة، حيث لم يستطيعوا مواجهتهما بل اغتالوهما بنذالة من الجو.





وأضاف أن الحرس الثوري الإيراني دك بضربة أولية القاعدة الأمريكية، مطالبًا بخروج قوات واشنطن من المنطقة.





ولفت إلى أن هناك مساع مغرضة سعت لخلق خلافات بين الشعبين الإيراني والعراقي من خلال ضخ إعلامي شيطاني، وإنفاق أموال ضخمة وتجنيد أفراد لا يشعرون بالمسؤولية في إيران ضد الشعب العراقي.



