هناكل إيه النهاردة.. ريش بالشبت ومكرونة بشاميل وطاجن سبانخ.. والحلو: كب كيك محشي

هناكل ايه النهاردة؟.. سؤال يُحيّر عددا كبيرا من الرجال عند توجيهه لهم، لكنه مهم جدا بالنسبة للمرأة لأنها لا تحب أن تقضي وقتا طويلا في إعداد الطعام، وفي النهاية قد لا يعجب أفراد الأسرة، كما أن التفكير في إعداد قائمة طعام مختلفة كل يوم من أكثر الأمور المرهقة للسيدات.



ونعرض في السطور التالية، مجموعة من الأكلات الشهية المتنوعة التي تساعد في إعداد سفرة شهية رائعة.

طريقة عمل ريش بالشبت لـ زينب مصطفى

مقادير ريش بالشبت

ريش ضاني

بصل

زبدة

شبت

ورق لورا

ملح وفلفل



للتقديم:

حلقات بطاطس



طريقة تحضير ريش بالشبت:

* تتبل الريش بالملح والفلفل ثم تضاف الزبدة ويضاف ورق اللورا ثم حلقات البصل

* يقلب الخليط جيدا ثم يدخل الفرن حتى تمام النضج وتقدم.



طريقة عمل مكرونة بالبشاميل للشيف شربيني.

مقادير مكرونة بشاميل:

مكرونة

مرقة

بهارات طماطم

ملح فلفل

دقيق

لبن

لحم مفروم

بصل

ثوم

كريمة لباني

سمـنة زيت

اعشاب



طريقة عمل مكرونة بشاميل:

* اسلقي المكرونة في ماء وزيتو افرمي الثوم وبصل وضعيهم في طاسة بها سمنة على النار مع مكعب مرقة.

* اضيفي اللحم المفروم وملح وفلفل وبهارات وقلبيه حتى يصبح لونه بني واضيفي عصير الطماطم واتركيه يغلي حتى تتسبك تماما.

*في حلة أخرى على النار ضعي كمية من السمن مع نفس المقدار دقيق وقلبيهم جيدا.

* اضيفي اللبن واستمري في التقليب باستخدام مضرب سلك يدوي.

* اضيفي الكريمة اللباني واستمري في التقليب حتى تحصلي على القوام المناسب.

* صفي المكرونة المسلوقة ثم ضعيها على خليط الكريمة ثم اللحم والطماطم معا.

* ضعي الخليط في طاجن بايركس وصبي عليها الباشميل واحتفطي به في الفريزر حتى موعد استخدامه.

* اخرجيه وضعيه في الثلاجة حتى يذوب الثلج ثم سويه في الفرن.



طريقة عمل طاجن سبانخ للشيف شربيني

مقادير طاجن سبانخ :

سبانخ

بيوريه طماطم

ثوم

بصل

دجاج

كمون

مرق

حمص

شبت

زبدة – كزبرة ناشفة

كزبرة خضراء

سمنة

أرز أبيض بالشعرية للتقديم

بهارات

ملح فلفل أسود



طريقة عمل طاجن سبانخ :

* يفرم البصل و يشوح فى الزبدة حتى يصفر تماما وتقطع صدور الدجاج مكعبات و تضاف الى البصل

* تضاف السبانخ المفرومة الى الخليط مع كزبرة خضراء و شبت ويضاف بيوريه الطماطم مع ملح وفلفل و يترك الخليط على النار حتى يتجانس



* يفرم الثوم فى الكبة و يوضع منه نصف ملعقة كبيرة على خليط السبانخ ويضاف اليه البهارات و الكمون و يترك الخليط مع الماء الساخن ثم الحمص

* تترك على النار حتى تنضج تماما فى طاسة اخرى يشوح الثوم مع سمنة ثم يضاف إليه كزبرة ناشفة ثم الطشة

* يرفع الخليط فى طاجن الفرن و يرص عليه حلقات من الطماطم والفلفل الألوان و يدخل الفرن حتى يكتمل النضج

* فى حلة أخرى تشوح الزبدة مع مكعب المرقة و يضاف إليها الأرز الأبيض ويضاف إليه الشعرية مع الماء الساخن و يترك حتى ينضج تماما

* فى طاسة أخرى يشوح الثوم مع سمنة ثم يضاف اليه كزبرة ناشفة ويضاف إليها الطشة

* يرفع الخليط فى طاجن الفرن و يرص عليه حلقات من الطماطم والفلفل الالوان و يدخل الفرن حتى يكتمل النضج

* فى حلة أخرى تشوح الزبدة مع مكعب المرقة و يضاف اليها الأرز الأبيض

* يضاف إليه الشعرية مع الماء الساخن و يترك حتى ينضج تماما

* يقدم الأرز بالشعرية مع السبانخ بالطماطم ساخنا.



طريقة عمل كب كيك محشي لنجلاء الشرشابي.

مقادير كب كيك محشى

2 كوب دقيق

1 كوب سكر

نصف كوب زيت

2 بيضة

1 كوب لبن

1 ملعقة كبيرة كاكاو

2 باكو فانيليا

1 ملعقة كبيرة بيكنج بودر

رشة ملح

-الحشو

موز

قرفة ناعمة



طريقة تحضير كب كيك محشى

* يضرب في الخلاط الزيت والبيض والفانيليا والسكر واللبن

* يخلط الدقيق مع البيكنج بودر والملح

* يضاف خليط اللبن لخليط الدقيق ويقلب كل الخليط برفق

* يقسم الخليط لجزأين ويضاف لجزء منه الكاكاو ويقلب الخليط

* تصب ملعقة كبيرة من خليط الكيك السادة في ورق الكب كيك ثم توضع شرائح الموز والقرفة

* يضاف على الوجه خليط الكيك بالكاكاو

* توضع في الفرن حتى تمام النضج

* يقدم الكب كيك.

