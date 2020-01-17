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حوادث

مدون عليها صنع فى إيطاليا.. ضبط أدوات كهربائية مغشوشة بالأزبكية

الجمعة 17/يناير/2020 - 03:29 م
كابلات كهرباء
كابلات كهرباء
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كتب محمد صبري
تمكنت قوة من ضباط إدارة شرطة التموين والتجارة بالقاهرة من ضبط المسئول عن مخزن أدوات كهربائية كائن بشارع المهدي من شارع الجمهورية ـ دائرة قسم شرطة الأزبكية لإدارته المخزن بدون ترخيص.

وتبين من التحريات حيازة المتهم كميات كبيرة من الأدوات الكهربائية بدون بيانات تفيد بلد المنشأ ومجهولة المصدر مستخدمًا علامات تجارية غير مسجلة ووضع استيكرات مدون عليها " صنع فى إيطاليا " غاشا بذلك جمهور المستهلكين.

وعثر بداخل المخزن على ١٨٠٠ متر خرطوم فلكسيل حراري و ١٨٠ قطعة أدوات كهربائية ( مفتاح كهربائى ، فيشة ) و ٢٠٠٠ استيكر خاص بالخراطيم و ٢ ختم مطبوع عليه شيللر للتوكيلات والتوريدات و دفتر مطبوع عليه شيللر للتوكيلات التجاريه و ٢٠ ألف متر سلك حراري جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

وبمواجهته اعترف بإدارة المخزن بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.
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