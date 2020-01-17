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أخبار العالم

تعطل قاربه في عرض البحر.. حرس الحدود السعودية ينقذ مواطنا في بحر ينبع

الجمعة 17/يناير/2020 - 08:38 م
صدى البلد
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سعيد العربي
تمكنت دوريات حرس الحدود البحرية بمنطقة المدينة المنورة، بالسعودية اليوم الجمعة، من إنقاذ مواطن ومرافقه، بعد أن تعطل قاربهما في عرض البحر بمنطقة الشرم التابعة لقطاع حرس الحدود في ينبع، وفقا لـ سبق.

وأوضح المتحدث الإعلامي بقيادة حرس الحدود بمنطقة المدينة المنورة المكلف العميد حسن إبراهيم الحربي، أنه ورد بلاغ لمركز القيادة والسيطرة من ربان أحد القوارب، يُفيد بتعطله في عرض البحر، وفور استلام البلاغ تم تحديد موقع القارب.

وأكد أنه تم توجيه الدورية البحرية التابعة لمركز الشرم؛ لتقديم المساعدة اللازمة؛ مشيرًا إلى أنه تم قَطر القارب وإيصاله للمرسى، والتأكد من سلامة ربان القارب ومرافقه، وتَبَيّن أنهما بصحة جيدة ولله الحمد.

وأهاب المتحدث الإعلامي، بجميع ملاك الوسائط البحرية، أخذ الحيطة والحذر، والكشف على وسائطهم، وإجراء الصيانة الدورية لها، وتجهيزها بوسائل السلامة البحرية وأجهزة الملاحة والاتصالات؛ حفاظًا على سلامتهم، والاتصال على رقم طوارئ حرس الحدود (٩٩٤) لطلب المساعدة؛ متمنيًا السلامة للجميع.
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