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منوعات

بكى بعد سرقة دراجته فحصل على 200 ألف ريال.. قصة حارس أمن سعودي.. فيديو

الجمعة 17/يناير/2020 - 11:03 م
رجل الامن السعودي
رجل الامن السعودي
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سعيد العربي
أعلن الفنان السعودى فايز المالكى أن الأمير عبد العزيز بن فهد، تبرع لمواطن سُرقت دراجته بمبلغ 200 ألف ريال سعودى، ظهر فى أحد المقاطع المصورة التي تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعى، وهو يبكي بحرقة شديدة بعد سرقة الدراجة، والذي لا يملك أى وسيلة مواصلات يذهب بها لعمله سواها.

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وكان قد أثار حادث سرقة دراجة نارية في المملكة العربية السعودية، اهتمام مستخدمي تويتر بعدما جرى تناقل مقطع فيديو قصير لصاحبها، وهو يبكي.

وانتشر فيديو بشكل كبير، عبر منصات السوشيال ميديا، للمواطن السعودى، الذى بكى بشدة، مؤكدا أنه لا يملك أى وسيلة مواصلات سوى هذه الدراجة التى اشتراها مستعملة بقيمة 1500 ريال سعودى، مطالبا من يعثر عليها الاتصال به لحاجته الشديدة إليها.

وقال حارس الامن الذي تمت سرقته: "انسرقت مني دراجة ما أملك مواصلات (للعمل) إلا هي، اشتريتها مستخدمة بـ 1500، ما عندي مواصلات إلا هي، وانسرقت"، طالبًا ممن يجدها بالتواصل معه على رقم هاتفه.

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