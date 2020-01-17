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منوعات

لا أملك مواصلات.. تويتر يشتعل بـ هاشتاج "دراجة حارس الأمن السعودي".. فيديو

الجمعة 17/يناير/2020 - 05:21 م
صدى البلد
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سعيد العربي
أثار حادث سرقة دراجة نارية في المملكة العربية السعودية، اهتمام مستخدمي تويتر بعدما جرى تناقل مقطع فيديو قصير لصاحبها، وهو يبكي.

وتصدر هاشتاج #حارس الأمن السعودي موقع التدوينات القصير تويتر بالسعودية، بعد تداول مقطع فيديو لحارس الأمن وهو يجهش بالبكاء.
وفي الفيديو، ظهر صاحب الدراجة في حالة نفسية سيئة حينما كان يبكي لفقدانه دراجته التي سُرقت في مدينة جدة، على حد قوله.

وقال الرجل الذي يُظهر زيه إن اسمه ناصر حمود فيصل: "انسرقت مني دراجة ما أملك مواصلات (للعمل) إلا هي، اشتريتها مستخدمة بـ 1500، ما عندي مواصلات إلا هي، وانسرقت"، طالبًا ممن يجدها التواصل معه على رقم هاتفه.

وسريعًا، انتشر الفيديو القصير بشكل كبير عبر تويتر، مُثيرًا حالة لافتة من تعاطف العديد من السعوديين، وسط عروض ومبادرات لمساعدة صاحب الدراجة النارية، من بينها سيارة ووظيفة، فيما أشاد آخرون بـ"شهامة" الشعب السعودي.

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