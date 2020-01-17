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أخبار العالم

تبرع لها بإحدى كليتيه.. سعودي ينهي معاناة شقيقته بسبب الفشل الكلوي.. ماذا قالت بعد شفائها؟

الجمعة 17/يناير/2020 - 12:18 ص
صدى البلد
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سعيد العربي
في لفتة انسانية أنهى الشاب محمد يحيى جبران الودعاني ٢٥ عامًا من محافظة العارضة شرق منطقة جازان، معاناة شقيقته مع الفشل الكلوي والتي استمرت طويلًا بعد أن تبرع لها بإحدى كليتيه، بحسب سبق.

وأجريت عملية التبرع والزراعة بنجاح في مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة، تحت رعاية وعناية طبية فائقة من إدارة المستشفى وطاقم العملية.

وشكر "الودعاني" الله على نجاح عملية الزراعة، وأعرب عن ‏سعادته البالغة بإنهاء معاناة شقيقته، مؤكدًا تمتعه هو وشقيقته بصحة جيدة، بعد إجرائه الجراحة.
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