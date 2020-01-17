أزمة تواجه مدرب النجم الساحلي بسبب مباراة الأهلي

بات الاسباني خوان كارلوس جاريدو، المدير الفني لفريق النجم الساحلي، يواجه خطرا شديدا بسبب مواجهة النادي الأهلي المقبلة في دوري ابطال افريقيا.



ويواجه فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي منافسه النجم الساحلي 26 يناير الجاري وذلك في اطار الجولة الخامسة من دور مجموعات دوري ابطال افريقيا.



واكدت تقارير صحفية تونسية ان الفرصة الأخيرة لجاريدو مع نادي النجم الساحلي ستكون هي مواجهة النادي الأهلي المقبلة.



واشارت الصحيفة الي ان تراجع اداء النجم الساحلي خلال الفترة الاخيرة في افريقيا بالاضافة الي هبوط المستوى والنتائج على الصعيد المحلي جعل موقف جاريدو مع النجم الساحلي في خطر.



وافادت التقارير بأن ادارة النجم الساحلي تخطط للاطاحة بالمدرب الاسباني بسبب النتائج الضعيفة التي حققها الفريق خلال الفترة الاخيرة، مشيره الي انه اذا هزم من النادي الأهلي فانه سيودع الفريق التونسي.



ولم يحقق النجم الساحلي الفوز في اخر 4 مباريات للفريق بالدوري التونسي، حيث هزم من الملعب التونسي ونجم المتلوي والترجي بالاضافة الي تعادله مع الافريقي.



ويحتل النجم الساحلي المركز السادس برصيد 18 نقطة بجدول الدوري التونسي.