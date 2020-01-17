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أخبار العالم

تونس.. إحباط محاولة اغتيال مباركة البراهمي القيادية بالتيار الشعبي

الجمعة 17/يناير/2020 - 11:41 م
إحباط محاولة اغتيال
إحباط محاولة اغتيال مباركة البراهمي
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رحيم يسري
أكد حزب التيار الشعبي التونسي في بيان مساء الجمعة أن الأجهزة الأمنية أحبطت مخططا لاغتيال مباركة عواينية براهمي أرملة السياسي الشهير محمد براهمي الذي تم اغتياله في 2013.

وثمن التيار الشعبي مجهودات الأجهزة الأمنية في هذه المعركة ضد الإرهاب، منبهاإلى خطورة الوضع الذي بات مشحونا بأجواء العنف والتحريض، وفقا لإذاعة "موزاييك" التونسية.

ودعا الحزب الشعب التونسي وقواه الحية إلى الحيطة والحذر والوحدة في مواجهة محاولات جر البلاد مجددا إلى مربع العنف.

جدير بالذكر أن مباركة عواينية هي أرملة المعارض اليساري وأحد مؤسسي الجبهة الشعبية محمد البراهمي الذي اغتيل بوابل من الرصاص أمام منزله في 2013 وهو من أشد معارضي حركة النهضة، ويعد اغتيال لبراهمي ثاني عملية اغتيال سياسي تشهدها تونس في العصر الحديث بعد اغتيال المعارض اليساري وأحد مؤسسي الجبهة الشعبية شكري بلعيد في العام ذاته.
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