في ثالث تمثيل دبلوماسي .. غينيا تفتح قنصلية بالمغرب بعد جزر القمر وجامبيا

افتتحت جمهورية غينيا الجمعة قنصلية بمدينة الداخلة في الصحراء الغربية. ويعتبر هذا ثالث تمثيل دبلوماسي في المنطقة بعد جمهورية جزر القمر وجامبيا.



وشارك الإفتتاح وزير الخارجية المغربية ناصر بوريطة إلى جانب نظيره الغيني مامادي توري.



وكانت جمهورية جزر القمر أول بلد يفتتح قنصلية بمدينة العيون في ديسمبر الماضي، تلتها قنصلية أخرى لجامبيا بمدينة الداخلة (جنوب العيون) الأسبوع الماضي. وأيضا بعد القنصلية الشرفية لكوت ديفوار التي جرى افتتاحها في يونيو الماضي.