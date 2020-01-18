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رياضة

عقبال الناس كلها.. رسالة أحمد الشيخ عريس الأهلي بعد حفلة زفافه.. صور

السبت 18/يناير/2020 - 12:55 ص
احمد الشيخ وزوجته
احمد الشيخ وزوجته
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محمد بدران
وجه أحمد الشيخ نجم النادى الأهلى رسالة شكر عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" لكل من حضروا حفل زفافه من أصدقائه وزملائه".

ونشر الشيخ صور له من حفل زفافة وعلق قائلًا "حابب اشكر كل الناس اللى شاركتني فرحتي و بالاخص ، الناس دى بجد تعبت و ده اقل تقدير ليهم Weddingplaner: @tony_events
Suit: @la_maison_de_gamil
DJ: @yasserellhariryy
Photographer: @ahmedkassemphotographyy
@ahmed_sami_photographer
@kareem_osman
Shoes: @eleskafy_
Haircut: @mohamedandramy
Dress: @ahmedelakadcouture
Veil: @amirayehia.veildesigner
عقبال الناس كلها تفرح يارب ❤️".

يذكر أن أحمد الشيخ احتفل يوم 7 يناير الماضي بحفل زفافه وشارك عدد كبير من نجوم النادي الأهلي والساحرة المستديرة في الاحتفال بزفاف لاعب الأهلي علي عروسه "ندى" وذلك داخل أحد فنادق القاهرة الجديدة.

وجاء على رأس الحضور الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ومحمد سراج عضو مجلس الإدارة وعدد كبير من نجوم القلعة الحمراء من أبرزهم حسام عاشور، حسين السيد، رمضان صبحي، محمود كهربا، رامي ربيعة، أيمن أشرف، مجدي قفشة، محمد هاني، محمد الشناوي، مروان محسن، وليد سليمان، عمرو السولية.
عقبال الناس كلها.. رسالة أحمد الشيخ عريس الأهلي بعد حفلة زفافه.. صور
عقبال الناس كلها.. رسالة أحمد الشيخ عريس الأهلي بعد حفلة زفافه.. صور
عقبال الناس كلها.. رسالة أحمد الشيخ عريس الأهلي بعد حفلة زفافه.. صور
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