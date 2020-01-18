عقبال الناس كلها.. رسالة أحمد الشيخ عريس الأهلي بعد حفلة زفافه.. صور

وجه أحمد الشيخ نجم النادى الأهلى رسالة شكر عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" لكل من حضروا حفل زفافه من أصدقائه وزملائه".



ونشر الشيخ صور له من حفل زفافة وعلق قائلًا "حابب اشكر كل الناس اللى شاركتني فرحتي و بالاخص ، الناس دى بجد تعبت و ده اقل تقدير ليهم Weddingplaner: @tony_events

Suit: @la_maison_de_gamil

DJ: @yasserellhariryy

Photographer: @ahmedkassemphotographyy

@ahmed_sami_photographer

@kareem_osman

Shoes: @eleskafy_

Haircut: @mohamedandramy

Dress: @ahmedelakadcouture

Veil: @amirayehia.veildesigner

عقبال الناس كلها تفرح يارب ❤️".



يذكر أن أحمد الشيخ احتفل يوم 7 يناير الماضي بحفل زفافه وشارك عدد كبير من نجوم النادي الأهلي والساحرة المستديرة في الاحتفال بزفاف لاعب الأهلي علي عروسه "ندى" وذلك داخل أحد فنادق القاهرة الجديدة.



وجاء على رأس الحضور الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ومحمد سراج عضو مجلس الإدارة وعدد كبير من نجوم القلعة الحمراء من أبرزهم حسام عاشور، حسين السيد، رمضان صبحي، محمود كهربا، رامي ربيعة، أيمن أشرف، مجدي قفشة، محمد هاني، محمد الشناوي، مروان محسن، وليد سليمان، عمرو السولية.