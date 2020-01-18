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أخبار العالم

البنتاجون يكشف تفاصيل جديدة عن إصابة 11 جنديًا في قصف العراق

السبت 18/يناير/2020 - 02:32 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
كشف مسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" سبب تأخر وزارة الدفاع في الاعتراف بإصابة 11 جنديا جراء الهجوم الصاروخي الإيراني في 8 يناير على قاعدة تتمركز فيها قوات أمريكية بالعراق.

ونقلت شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية عن المسئول قوله إن التناقض الظاهر في تصريحات البنتاجون يعود إلى "تقييم القيادة حينها، فأعراض الإصابات ظهرت بعد الهجوم بأيام في الحقيقة، وعلاج الجنود جاء من باب الاحتراز".

كما أكد ناطق باسم الجيش الأمريكي في بغداد إجلاء جنود إلى الكويت وألمانيا باعتبار أن البلدين لديهما المنشآت الملائمة والضرورية لتشخيص إصابات الدماغ.

يذكر أن المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية، بيل أوربان، كان قد أوضح أنه "بينما لم يقتل أي عسكري أمريكي في الهجوم الإيراني يوم 8 يناير على قاعدة عين الأسد الجوية في العراق، إلا أنه عولج العديد من الجنود من أعراض ارتجاج بالمخ بسبب الانفجارات ولا تزال حالاتهم قيد التقييم".

وكان وزير الدفاع الأمريكي مايك إسبر، قد أعلن في البداية أنه لم تقع أي إصابات في صفوف جنوده.
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