أبوريدة ومجاهد متحكمان.. نائب رئيس الاتحاد السابق: بند تضارب المصالح اسمه قانون شوبير



رفض الإعلامي أحمد شوبير، توجه اتحاد الكرة الحالي لوضع بند في شروط الترشح لانتخابات الجبلاية خاص بتضارب المصالح، بما يعني عدم الجمع بين عضوية الاتحاد والعمل في الإعلام.



قال شوبير في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد: "هذا البند اسمه قانون شوبير أو لائحة شوبير، ووجود مناقشة لبند بشكل خاص من أجلي يدل على أنني قوي".



وواصل: "المسئول عن تعديلات اللائحة هما هاني أبو ريدة وأحمد مجاهد مع كامل احترامي لاتحاد الكرة الحالي، أين تضارب المصالح عندما خضت انتخابات اتحاد الكرة عامي 2000 و2005 وأنا أعمل في قناة دريم وأوربت والقناة السادسة".



وتابع: "خوض الانتخابات حقي ومسألة ترك العمل في الإعلام أم لا أمر يخصني أيضًا، ليس من حق شخص أن يحرمني من حقي".



وكشف نائب رئيس اتحاد الكرة السابق، أن هناك 4 أعضاء في المجلس السابق داخل الاتحاد كانوا يعملون ضده قلبًا وقالبًا.



وأتم: "عندما دخلت المجلس كانت هنا المفاجآت، الانتخابات أجريت في أكتوبر لكن لم يعلن تعييني نائبًا بشكل رسمي إلا بعد 38 يومًا".