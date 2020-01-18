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أخبار العالم

الداخلية التونسية تحبط مخططا إرهابيا لاغتيال قيادية سياسية

السبت 18/يناير/2020 - 03:44 ص
الناطق الرسمي باسم
الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية في تونس خالد الحيوني
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أ ش أ
أفاد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية في تونس خالد الحيوني، بأنه "تم الكشف عن مخطط لاستهداف القيادية بالتيار الشعبي مباركة عواينية، وإلقاء القبض على عنصر إرهابي في هذا الشأن.

وأضاف الحيوني، حسبما أوردت وكالة الأنباء التونسية الليلة، أنه تم إعلام مباركة بهذا المخطط واتخذت الوزارة الإجراءات الضرورية لحمايتها وتأمين سلامتها.

كان التيار الشعبي قد أعلن في بيان له الجمعة أن "الأجهزة الأمنية أحبطت مخططا لاغتيال مباركة عواينية براهمي أرملة الشهيد محمد براهمي".
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