AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

القبض على 5 عناصر لصلتهم بمقتل عسكري في المترو بتونس

السبت 18/يناير/2020 - 04:19 ص
الأمن التونسي
الأمن التونسي
Advertisements
أ ش أ
ألقت سلطات الأمن في تونس القبض على 5 أشخاص ، يوم الجمعة ، على علاقة بمقتل عسكري بالجيش التونسي أمس الخميس ، في حادث سطو بمترو الأنفاق بالعاصمة تونس.

وذكر الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية خالد الحيوني ، في تصريح نقلته وكالة الأنباء التونسية ، أنه تم حصر الشبهة في هؤلاء الأشخاص الخمسة الذين لهم علاقة بحادث وفاة عسكري بإحدى عربات المترو الخفيف بمحطة باب الخضراء ، وحجز الهاتف المحمول للمتوفى.

وأضاف الحيوني أنه تم التحري بشأنهم، وأخذ أقوالهم بحضور أوليائهم بحكم أنهم قصر ، تترواح أعمارهم بين 14 و16 سنة ، لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم ، وذلك بالتنسيق مع النيابة العامة.

وكان المئات من المواطنين في منطقة الروماني بولاية جندوبة قد شاركوا في تشييع جثمان الشاب العسكري علاء الخليفي، الذي توفي مساء أمس بإحدى عربات المترو إثر تعرضه للعنف عند تصديه لعملية خطف هاتفه المحمول من قبل مجموعة من المنحرفين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

التحقيق مع شاب ألقى «كيس أسود» داخل إحدى عربات المترو بـ غمرة

شاهد.. شخص يقوم بتصرفات مقززة داخل عربة المترو.. صور

احذر عدوك مرة وصديقك ألف مرة.. التامول كلمة السر.. تاجر خردة قتل صديقه وسرق فلوسه ورمى جثته في المصرف

القبض على شاب بسبب رسالة على تليجرام

حبس لصين سرقا مخزن حي الخليفة

ترشيحاتنا

خلاف بين جارتين يتحول إلى نزاع قضائي استمر سنوات.. والسبب قط

شاهد.. تناقض سيد عبدالحفيظ في أزمة صالح جمعة

أخبار الفن | فيديو مؤثر لقتيل فيلا نانسي عجرم.. شائعات خطوبة منة عرفة.. زواج ياسمين عبدالعزيز

أحمد شوبير: أبو ريدة جمد لجنة الانضباط عقابا على إيقاف مرتضى منصور.. فيديو

صالح جمعة يشن هجوما عنيفا على فايلر ويستشهد بـ سيد عبد الحفيظ

فيديو مؤثر.. قتيل فيلا نانسي عجرم يلهو مع ابنه .. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

روحهم على كف عفريت.. نساء يرقصن بالبكاء أمام زعيم كوريا.. شاهد

بشعر ازرق.. آيتن عامر في العرض المسرحى عطل فنى

الجيل اللى هيحرر فلسطين.. أم سعودية تتصدر ترند تويتر بسبب بنطلون ابنها