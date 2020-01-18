المغرب: إطلاق مشروع جديد للثقافة والفنون بمدينة الصويرة

أكد وزير الثقافة والشباب والرياضة، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الحسن عبياية، يوم الجمعة بالصويرة، على المكانة الهامة التي تحتلها مدينة الصويرة في المشهد الثقافي المغربي بالنظر إلى ما تحتويه من تراث ومعالم ثقافية ومؤسسات.



وأبرز عبياية، في تصريح بمناسبة إطلاق الملك محمد السادس لمشروع إنشاء مركز للفنون والثقافة بالصويرة، أن هذا المشروع الكبير الذي يضم مرافق متنوعة من مسارح ومكتبات وقاعات، ما جعل من مدينة الصويرة مكان مناسب للفنون والثقافة.



وأشار إلى أن وزارة الثقافة والشباب والرياضة تشارك بنحو 65 مليون درهم في هذا المشروع الذي سيضفي صبغة ثقافية جديدة على المدينة، بل سيصبح مفخرة لها، كما هو الحال بالنسبة إلى بيت الذاكرة والمراكز التي تم ترميمها وتشييدها.



وأكد الوزير أنه بهذا التدشين يؤسس المغرب لمدن ثقافية سياحية عالية المستوى ستكون قبلة للسياح المغاربة والأجانب، مما يتيح امكانية التعريف بالتراث والتاريخ والثقافة والتسامح والإنفتاح الذي تزخر به المغرب.