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أخبار العالم

تمثيل دبلوماسي أجنبي رابع في الصحراء المغربية

السبت 18/يناير/2020 - 05:42 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
افتتحت جمهوريتا غينيا والجابون قنصليتين بمدينتي الداخلة والعيون في الصحراء المغربية وباتت تستضيف بذلك أربع ممثليات دبلوماسية أجنبية.

وترأس وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة ونظيره الجابوني آلان كلود بيلي باي نزي افتتاح قنصلية الغابون بالعيون، بحسب ما أفادت شبكة "سكاي نيوز"، وذلك إثر افتتاحه برفقة نظيره الغيني مامادي توري قنصلية غينيا في الداخلة (جنوب العيون) في وقت سابق الجمعة.

وقال بوريطة في الداخلة إن "مغربية الصحراء تترسخ يوما عن يوم، من خلال مواقف دبلوماسية وتصرفات قانونية مثل فتح القنصليات" .

وكانت جمهورية جزر القمر أول بلد يفتتح قنصلية بمدينة العيون في ديسمبر، تلتها قنصلية أخرى لجامبيا بمدينة الداخلة (جنوب العيون) الأسبوع المنصرم.

وأعلن وزير الخارجية المغربي في وقت لاحق ليل الجمعة أن العيون ستحتضن نشاطا دبلوماسيا آخر في فبراير يتمثل في الاجتماع الوزاري بين المغرب ودول المحيط الهادي الاثني عشر.
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