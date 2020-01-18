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فن

بعد ظهورها مع اليوتيوبر على غزلان.. منة عرفة مطلوبة على جوجل

السبت 18/يناير/2020 - 08:42 ص
منة عرفة
منة عرفة
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أحمد إبراهيم
أثارت الفنانة منة عرفة حالة من الجدل الواسع بسبب ظهورها مع اليوتيوبر على غزلان، وهو الأمر الذى دفع البعض لتفسير العلاقة بينهما بأنها علاقة رومانسية قد تكلل بالزواج.

والمثير فى الأمر أن كلا من منة عرفة وعلى عزلان لم يكشفا عن حقيقة الأمر سواء بالنفي أو الإثبات، ولذلك تصدرت تريند جوجل.

وكانت الفنانة منة عرفة انضمت لفيلم "شريط 6"، مع الفنان خالد الصاوي، حيث تظهر خلال أحداث الفيلم كضيفة شرف، والفيلم إخراج محمد سلامة، وتأليف محمود حمدان، ومن المقرر عرضه فى رأس السنة.

على جانب آخر، تعمل منة عرفة على قدم وساق للانتهاء من تصوير فيلم "666"، الذي تقوم ببطولته، والذي ينتمي لنوعية أفلام الرعب والإثارة ويستخدم الجرافيكس فيه كعامل مؤثر.

الفيلم بطولة منة عرفة وعايدة غنيم وأحمد عاشور ومحمد سمير، تأليف وإنتاج أحمد عاشور وإخراج وائل عبد القادر، ومن المقرر عرضه مع نهاية العام.
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