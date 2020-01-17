هتتجوزوا امتى؟.. شائعات الخطوبة تلاحق منة عرفة وعلي غزلان

حالة كبيرة من الجدل أثارتها الفنانة الشابة منة عرفة بسبب ظهورها المتكرر مع الطبيب واليوتيوبر علي غزلان، مع انتشار شائعات حول ارتباطهما "خطبتهما".



وظهرت منة عرفة في أحدث صورها مع علي غزلان، وهما على جليد صناعي بأحد المولات، وعلقت بالإنجليزية قائلة: «أفضل من الأفضل»، مشيرة برمز القلب، ما جعل متابعيها يتساءلون عن حقيقة ارتباطهما، وجاءت التعليقات: «هتتجوزوا امتى؟»، «ارتبطوا طيب ولا لا مش فاهمه»، «الف مبروك ربنا يتمم بخير»، «هاه هتتجوزوا امتى صورتين في نفس الوقت»، وغيرها من التعليقات.



كانت الفنانة منة عرفة انضمت لفيلم "شريط 6"، مع الفنان خالد الصاوي، حيث تظهر خلال أحداث الفيلم كضيفة شرف، والفيلم اخراج محمد سلامة، وتأليف محمود حمدان، ومن المقرر عرضه فى رأس السنة.



وعلى جانب آخر، تعمل منة عرفة على قدم وساق للانتهاء من تصوير فيلم 666 والذي تقوم ببطولته والذي ينتمي لنوعية أفلام الرعب والإثارة ويستخدم الجرافيكس فيه كعامل مؤثر.



الفيلم بطولة منة عرفة وعايدة غنيم وأحمد عاشور ومحمد سمير، تأليف وإنتاج أحمد عاشور وإخراج وائل عبد القادر ومن المقرر عرضه مع نهاية العام.