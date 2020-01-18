مباريات الدوري الإيطالي.. نابولي يستضيف فيورنتينا في الكالتشيو الليلة

تقام ثلاث مباريات، اليوم، السبت، في الجولة رقم 20 من بطولة الدوري الإيطالي "كالتشيو"، أبرزها مباراة نابولي وفيورنتينا.



ويتطلع نابولي، لمصالحة جماهيره، عندما يستضيف نظيره فيورنتينا، في تمام العاشرة إلا ربع مساءً، على ملعب "سان باولو".



ويسعى نابولي لاستعادة الثقة في الدوري الإيطالي، بتحقيق الفوز على الفيولا، من أجل تحسين موقفه في الكالتشيو، بعدما خسر آخر مباراتين أمام إنتر ميلان 2-1، وساسولو 1-0، ليصل إلى الهزيمة رقم 7 له هذا الموسم.



ويحتل نابولي المركز الـ11 في جدول الكالتشيو برصيد 24 نقطة، بينما يتواجد فيورنتينا في المركز الرابع عشر برصيد 24 نقطة.



ويحل فريق سامبدوريا ضيفا على نظيره لاتسيو، في تمام الرابعة مساءً، على ملعب "الأوليمبيكو"، قبل أن يستضيف ساسولو نظيره تورينو في تمام السابعة مساءً.