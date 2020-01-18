شاومى Mi 10 أول هاتف بمعالج Snapdragon 865 في 2020.. صور

كشف موقع WCCFtech أن شركة شاومى الصينية ستطلق هاتفها Xiaomi Mi 10 خلال أيام قليلة، وأن هاتفها سيكون أول هاتف بمعالج Snapdragon 865 في 2020.



وقامت شاومى بإطلاق ملصق إعلانى للترويج لهاتفها الجديد، ومن المتوقع أن يصدر هاتف Xiaomi Mi 10 يوم 11 فبراير القادم وسيكون بالتزامن مع إطلاق مجموعة هواتف سامسونج جالاكسى المنتظرة Galaxy S20.



ويظهر الملصق الإعلانى ظهر هاتف شاومى الجديد، وتظهر كاميرات هاتف Xiaomi Mi 10 تشابها كبيرا مع هاتف Mi MIX Alpha.



وسيحتوى الهاتف الجديد على 4 كاميرات ستكون الكاميرا الرئيسية بـ 108 ميجا بيكسل، والكاميرات الأخرى ستكون 48 و12 و8 ميجا بيكسل وستكون ألوان الهاتف الجديد الأبيض والأسود بدرجاته، وبالنسبة للشاشة ستكون بـ 6.5 بوصة بتقنية Super AMOLED بالإضافة إلى نقاء وجودة بـ FHD+ resolution.



ومن المتوقع أن تصدر شاومى هاتف Mi 10 Pro Xiaomi في نفس يوم إصدار Xiaomi Mi 10 يوم 11 فبراير القادم، حيث يأتى هاتف Mi 10 Pro Xiaomi بذاكرة وصول وصول عشوائى 12 جيجا بايت رام، وذاكرة بسعة 256 جيجا بايت وبطارية بسعة 4.500 مللى أمبير، ومعدل تحديث شاشة بـ 90 هرتز.



