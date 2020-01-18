القوات المسلحة الليبية: لسنا هواة حرب وندعو للسلام والأمن فى بلادنا..فيديو

قال الدكتور صلاح عبد الكريم مستشار القوات المسلحة الليبية: إن الحقيقة التى يجب أن ندركها هو عدوان تركيا وقطر الدائم على الشعب الليبي منذ ثورة الكرامة.



وأضاف الدكتور صلاح عبد الكريم ، خلال حواره عبر الهاتف المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أن هزيمة العدوان التركى القطرى فى ليبيا سيستمر، لافتا إلى أن هذا العدوان وما قام به أردوغان والسراج هو في الحقيقة اشعار للحوار غير الشرعى للإرهابيين و الدولة التركية .



وأشار مستشار القوات المسلحة الليبية، إلى أن القوات المسلحة منذ البداية تعمل على جمع السلاح وإعادة الأمن والأمان وسيادة ليبيا، مضيفا أن كل الحلول التى تؤدى الى ذلك لا نعترض عليها .



وتابع مستشار القوات المسلحة الليبية ، أننا لسنا هواة حرب ، ولكننا ندعو للسلام والأمن فى ليبيا .