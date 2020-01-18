AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

القوات المسلحة الليبية: لسنا هواة حرب وندعو للسلام والأمن فى بلادنا..فيديو

السبت 18/يناير/2020 - 01:14 م
ليبيا
ليبيا
Advertisements
ريهام فيكتور
قال الدكتور صلاح عبد الكريم مستشار القوات المسلحة الليبية: إن الحقيقة التى يجب أن ندركها هو عدوان تركيا وقطر الدائم على الشعب الليبي منذ ثورة الكرامة.

وأضاف الدكتور صلاح عبد الكريم ، خلال حواره عبر الهاتف المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أن هزيمة العدوان التركى القطرى فى ليبيا سيستمر، لافتا إلى أن هذا العدوان وما قام به أردوغان والسراج هو في الحقيقة اشعار للحوار غير الشرعى للإرهابيين و الدولة التركية .

وأشار مستشار القوات المسلحة الليبية، إلى أن القوات المسلحة منذ البداية تعمل على جمع السلاح وإعادة الأمن والأمان وسيادة ليبيا، مضيفا أن كل الحلول التى تؤدى الى ذلك لا نعترض عليها .

وتابع مستشار القوات المسلحة الليبية ، أننا لسنا هواة حرب ، ولكننا ندعو للسلام والأمن فى ليبيا .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شكوى أمام مفوضية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة تطالب بمساءلة قطر وتركيا

أرسلهم أردوغان.. أول اعتراف من مرتزقة تركيا في ليبيا.. فيديو

جهود مصرية لدعم الحل السياسي في ليبيا.. اجتماع طارئ بالجامعة العربية.. ورسالة عاجلة للجنة الأفريقية المعنية بالأزمة الليبية.. والدفع بقوة لإحياء مسار برلين

المنظمة الليبية: لا حل سياسيا في ليبيا إلا بعد الانتهاء من الحسم العسكري

خالد المحجوب: تركيا استعانت بالمرتزقة للحرب في ليبيا والنظام القطري ساعدها

الجيش الليبي: السراج واجهة مدنية للحركات الإرهابية..فيديو

ترشيحاتنا

بنفس التى شيرت.. أحمد العوضى يثير الجدل مع ياسمين عبد العزيز بعد فسخ خطبته

بفستان قصير .. زوجة عماد متعب تتألق فى عيد ميلاد ياسمين عبد العزيز

في ليلة رأس السنة.. العثور على عظام عجوز أكلته الخنازير في مزرعته

اخبار الرياضة ليلا.. أزارو بين الأهلي والزمالك.. قانون شوبير.. مصير عبدالله السعيد.. منع أندية إيران

وجبة طعام تتسبب في حادث مروع على الطريق وخسائر بـ 100 ألف يورو

عاجل.. السيسي يستقبل وفدا رفيع المستوى من أعضاء مجلس البنك الدولي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جذابة وأنيقة.. شاهد إطلالة ليلى علوى فى حفل عيد ميلادها

العمامة تعود.. طلاب المعاهد الأزهرية بالفيوم يعودون للزي التقليدي ..فيديو

بفستان قصير .. زوجة عماد متعب تتألق فى عيد ميلاد ياسمين عبد العزيز