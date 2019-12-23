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المسماري: الحقول النفطية بالكامل تحت تأمين القوات المسلحة الليبية

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 04:01 ص
احمد المسمارى
احمد المسمارى
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إبراهيم القادري
قال اللواء أحمد المسماري الناطق باسم القائد العام للجيش الليبي ، إن الأربع موانئ الرئيسية في ليبيا كانت مغلقة لمدة عامين، وقد تم تحريرها وبعد تحريرها بـ6 ساعات تم تسليمها إلى المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس .

وأضاف " المسماري " خلال تصريحات تليفزيونية، أن لدينا رأيه وهو أن المؤسسات خارج الصراع، لأن هدفنا هو القضاء علي الإرهاب والارهابيين وحل الميليشيات المسلحة.

وأوضح " المسماري " أن هناك 6 محاولات حدثت لمهاجمة المراكز النفطية وقد قدمنا 300 شهيد في المحاولات للدفاع عن المؤسسات النفطية .

وتابع "المسماري" أن آخر محاولة اعتداء نفطية كانت منذ أسبوعين وكانت في حقل الفيل وقد تم احتلالها وتدميرها من قبل مجموعة إرهابية مسلحة وهم مدعومون من السراج .

واستكمل " المسمارى" أن كل الحقول النفطية وأنابيب نقل البترول والموانئ والمنشآت البحرية تحت تأمين القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية .
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