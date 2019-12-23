المسماري: الحقول النفطية بالكامل تحت تأمين القوات المسلحة الليبية

قال اللواء أحمد المسماري الناطق باسم القائد العام للجيش الليبي ، إن الأربع موانئ الرئيسية في ليبيا كانت مغلقة لمدة عامين، وقد تم تحريرها وبعد تحريرها بـ6 ساعات تم تسليمها إلى المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس .





وأضاف " المسماري " خلال تصريحات تليفزيونية، أن لدينا رأيه وهو أن المؤسسات خارج الصراع، لأن هدفنا هو القضاء علي الإرهاب والارهابيين وحل الميليشيات المسلحة.





وأوضح " المسماري " أن هناك 6 محاولات حدثت لمهاجمة المراكز النفطية وقد قدمنا 300 شهيد في المحاولات للدفاع عن المؤسسات النفطية .





وتابع " المسماري " أن آخر محاولة اعتداء نفطية كانت منذ أسبوعين وكانت في حقل الفيل وقد تم احتلالها وتدميرها من قبل مجموعة إرهابية مسلحة وهم مدعومون من السراج .



