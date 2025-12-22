بإطلالة رياضية.. رامى إمام يشارك صورا في أحدث ظهور

شارك المخرج رامي إمام، صورة جديدة له في أحدث ظهور عبر حسابه الشخصي على انستجرام.

وظهر رامي إمام أثناء أداء التمارين الرياضية من المنزل بلياقة بدنية عالية.

رامي إمام في أحدث ظهور

وكان قد حرص المخرج رامى عادل إمام علي توجيه رسالة مؤثرة، عبر فيها عن امتنانه لكل من قدم له واجب العزاء بعد وفاة عمته إيمان إمام.

وكتب رامى إمام عبر فيس بوك: "من قلبى بشكر كل اللى شرفنى وحضر عزاء عمتى، وكل اللى واسانى وكلّمّنى، وكل اللى بعتلى رسالة عزاء غالية وصلتلى عن طريق الواتس آب أو الإنستجرام أو الفيس بوك، وجودكم وراسايلكم هونت عليا كتير وقوتنى فى الوقت الصعب ده".

وأضاف: "شكر الله سعيكم جميعًا، ولا أراكم الله مكروه فى عزيز أو غالى، ربنا يرحمك يا عمتى ويجعل مثواكى الجنة بغير حساب ولا سابق عذاب".