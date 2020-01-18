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حوادث

حبس عبد الله فوزي في اتهامه بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون

السبت 18/يناير/2020 - 01:29 م
صدى البلد
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محمد عبدالله
أمرت النيابة العامة، بحبس عبد الله فوزى 15 يومًا احتياطيا، على ذمة التحقيقات التي تجرى معه بمعرفة النيابة، في اتهامه بالانضمام الي جماعة أسست على خلاف القانون وأحكامه، ووجهت النيابة للمتهم بالقضية، اتهامات الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

كما أسندت النيابة إليه ارتكاب عدة جرائم منها نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.
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