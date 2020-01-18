وكيل تعليم بورسعيد يتفقد أعمال لجنة النظام والمراقبة بكنترول الشهادة الإعدادية

تفقد د. نبوى باهى وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد اليوم انتظام سير أعمال لجنة النظام والمراقبة بكنترول الشهادة الإعدادية وذلك خلال اليوم الثاني من بدء أعمال الامتحانات.





وقد التقى وكيل وزارة التعليم برئيس ووكيل وأعضاء الكنترول حيث تناقش معهم حول أعمال الكنترول وما يستجد من أعمال واستمع لمتطلباتهم مشيدا بتفانى العاملين بالكنترول وإخلاصهم في مهمتهم الوطنية متمنيا لهم التوفيق.



