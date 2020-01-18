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تعليم

وكيل تعليم بورسعيد يتفقد أعمال لجنة النظام والمراقبة بكنترول الشهادة الإعدادية

السبت 18/يناير/2020 - 01:35 م
صدى البلد
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كتب محمد الغزاوى
تفقد د. نبوى باهى وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد اليوم انتظام سير أعمال لجنة النظام والمراقبة بكنترول الشهادة الإعدادية وذلك خلال اليوم الثاني من بدء أعمال الامتحانات.

وقد التقى وكيل وزارة التعليم برئيس ووكيل وأعضاء الكنترول حيث تناقش معهم حول أعمال الكنترول وما يستجد من أعمال واستمع لمتطلباتهم مشيدا بتفانى العاملين بالكنترول وإخلاصهم في مهمتهم الوطنية متمنيا لهم التوفيق.

وفى نفس السياق تابع باهى أعمال رصد الدرجات داخل لجنة النظام والمراقبة موجها بضرورة انتظام العمل داخل الكنترول ومنوها بمراعاة الدقة أثناء التصحيح ورصد الدرجات والمراجعة النهائية وتجنب الأخطاء وإعطاء كل طالب حقه.
وكيل تعليم بورسعيد يتفقد أعمال لجنة النظام والمراقبة بكنترول الشهادة الإعدادية
وكيل تعليم بورسعيد يتفقد أعمال لجنة النظام والمراقبة بكنترول الشهادة الإعدادية
وكيل تعليم بورسعيد يتفقد أعمال لجنة النظام والمراقبة بكنترول الشهادة الإعدادية
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