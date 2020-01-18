الزمالك يختتم تدريباته غدا استعدادا لمواجهة المصري

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته الجماعية صباح غدا الأحد على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة استعدادا لمواجهة المصري البورسعيدي.



ويغادر الفريق القاهرة عقب المران متوجها إلى الإسكندرية للدخول بمعسكر مغلق هناك استعدادا للقاء المصري.



ويستعد الفريق لمواجهة المصري فى الجولة ال١٤ لبطولة الدوري الممتاز والمقررة بعد غد الإثنين.

