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حوادث

مصرع سيدة أسفل عجلات قطار المطرية المنصورة

السبت 18/يناير/2020 - 02:55 م
صدى البلد
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همت الحسينى
لقيت سيدة مصرعها اليوم بعدما سقطت أسفل عجلات قطار المطرية - المنصورة، وذلك داخل محطة محلة دمنة مركز المنصورة.

تلقي اللواء فاضل عمار ، مدير أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من أهالي قرية محلة الدمنة بمصرع سيدة، سقطت أسفل عجلات أحد القطارات بالمحطة.

انتقلت علي الفور سيارة الإسعاف وضباط المباحث الي مكان البلاغ وبالفحص تبين مصرع فاطمة محمد المتولي وشهرتها ميرفت، 32 عاما موظفة بمصنع الغزل والنسيج بالمنصورة ، وذلك بعدما سقطت أسفل عجلات قطار المطرية المنصورة أثناء تحركه استعدادا لمغادرته المحطة .

وجرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفي العام الجديد "الدولي سابقا" تحت تصرفات النيابة العامة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.
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