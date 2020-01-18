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اقتصاد

وزير الإسكان يتفقد إحدى مناطق الإسكان الاجتماعي المخصصة لعمال المدابغ بمدينة بدر

السبت 18/يناير/2020 - 02:31 م
صدى البلد
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امنه عبد العظيم
تفقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إحدى مناطق الإسكان الاجتماعى، المخصصة كسكن بديل لعمال المدابغ، وتضم ١٠٠٨ وحدات سكنية، بالحى السابع، بالمدينة.

وشدد وزير الإسكان على التصدى لظاهرة الباعة الجائلين بالمنطقة، وتعدي المحال التجارية على الأرصفة المقابلة لها، والاهتمام بأعمال النظافة، وصيانة الموقع العام، مكلفا جهاز المدينة، وشرطة التعمير، بتكثيف التواجد بتلك المنطقة، للحفاظ على طابعها العمراني.

وخاطب سكان المنطقة، قائلا لهم: "حافظوا على المظهر الجمالي والحضاري لمجتمعكم، فقد أنفقت الدولة استثمارات ضخمة فى تنفيذ هذا المشروع "الإسكان الاجتماعى" القومى الضخم، لنقل المواطنين محدودى الدخل، للإقامة بمجتمعات عصرية حضارية تليق بالمواطن المصري".

وطالب الوزير جهاز مدينة بدر، بالتعاون مع مجلس الأمناء، فى توعية المواطنين بأهمية الحفاظ على مجتمعهم، وتحسين السلوك العام.
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