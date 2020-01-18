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محافظات

دورات خاصة بالتحول الرقمي للعاملين بالأزهر الشريف فى الأقصر

السبت 18/يناير/2020 - 02:40 م
صدى البلد
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شمس يونس
تفقد الشيخ الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية اليوم السبت أعمال الدورة الخاصة "بالتحول الرقمي" بالعاملين بمراكز معلومات بمحافظات الأقصر وقنا والوادى الجديد والبحر الأحمر.

ويحاضر في الدورة كل من، سعيد إسماعيل ومحمد أحمد عبدالعزيز من مركز المعلومات بمشيخة الأزهر لشريف، وذلك لمدة أسبوع بمقر مركز تدريب وتنمية مهارات العاملين بالأزهر.

وتهدف الدورة إلى تفعيل البرامج والخدمات الإلكترونية الحديثة، لتطوير البنية التحتية التكنولوجية بالأزهر الشريف ومواكبة العصر الرقمى والاستفادة من التطور المذهل فى الأنظمة الذكية التي تؤدي لاختصار الوقت وخفض التكلفة وتحقيق كفاءة أكثر فى العملية الإنتاجية التعليمية والإدارية، وقدرة كبيرة في مُعالجة البيانات والقدرة على التنبؤ والتخطيط للمستقبل.
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