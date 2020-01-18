بعد دفاعه عن الدواعش.. نشطاء السوشيال لـ جمال عيد: خايفين تطالب بالإفراج عن البلتاجي والعريان وبديع

وقال النشطاء: "خايفين بكره يطالب بالإفراج عن البلتاجي والعريان وبديع، أو يطالب بتعويض للجاسوس عزام عزام عن فترة حبسه".





ووجه النشطاء رسالة لجمال عيد: "الرأي العام كشفك على حقيقتك، لكوك تستخدم قلمك ولسانك لخدمة اللى بيدفع أكتر، وبتفضح نفسك بنفسك".

شن رواد مواقع التواصل الاجتماعي هجوما حادا على جمال عيد، رئيس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، بعد دفاعه عن الإرهابي الداعشي أحمد صبرى على ناصر أبو سليم، المحبوس في قضية "ولاية سيناء".وأكد النشطاء أن جمال عيد كل يوم يطالب بالإفراج عن إرهابى، حيث قام من يومين بالمناداة بالإفراج عن الإرهابي أيمن موسى، المنتمى لجماعة الإخوان الإرهابية، والصادر ضده حكم بالسجن 15 سنة؛ لاتهامه بارتكاب أعمال عنف بميدان رمسيس في أعقاب فض اعتصام رابعة العدوية المسلح.