مدرب منتخب مصر يكشف سر رفضه تدريب النادي الأهلي

تحدث ضياء السيد، المدرب العام السابق لمنتخب مصر، عن أسباب رفضه المشاركة فى تدريب النادي الأهلي إبان تولى المهندس محمود طاهر رئاسة القلعة الحمراء.



وقال ضياء السيد، فى تصريحات صحفية: "خلال عملي في الإمارات تلقيت عرضا إبان تولى المهندس محمود طاهر رئاسة القلعة الحمراء من أجل تولي منصب مدير الكرة".



وأضاف: "رفضت عرض مجلس الإدارة برئاسة المهندس محمود طاهر حينها لكونى أعشق العمل الفني ولا أرى نفسي مفيدا في أى العمل الإداري".



وتابع: "أى مدير فني أجنبي يتولى مهمة قيادة الأهلي لا يرغب فى العمل وحيدا ويفضل العمل مع مساعديه"، مشددا على أنه يرفض أن يكون فى جهاز الأهلي الرجل الثالث.



واستطرد قائلا: "أنا فى النهاية ابن النادي الأهلي وحين يطلب مني العمل في الشق الفني فهذا يشرفني، لكنى لا أرغب فى العمل الإداري بالجهاز الفنى".