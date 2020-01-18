كيفية أداء الصلوات في الخارج حال تقارب مواعيدها

زوجى فى فرنسا ومواعيد الصلاة لديهم متقاربة فيؤذن المغرب الساعة 10 والعشاء على الساعة 12 والفجر يؤذن الساعة 3 فهل يجوز ان يصلى العشاء قبل ان ينام خصوصا ان المواعيد متقاربة؟..سؤال أجاب عنه الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال فتوى مسجله له.



ورد قائلًا: المفترض أنه يجوز جمع المغرب مع العشاء من غير لا سفر ولا مطر، في صحيحه عن ابن عباس قال: جمع رسول الله ﷺ بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير سفرًا ولا مطر، ولما سئل ابن عباس راوي الحديث عن سبب الجمع قال: أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يحرج أمته، وهذا الحديث يقتضي جواز الجمع دون سبب من خوف، أو مرض.



وأشار إلى أن فقهاء الشافعية اشترطوا شروط أنه لو سيجمع جمع تأخير ينوى فى وقت الصلاة الاولى، ولو سيجمع جمع تقديم أو تأخير ينوى جمع مع نية الصلاة ولكن بشرط ألا يكون ذلك عادة أى لا يجمع الصلاة كل يوم.



ونصح السائلة أن تنصح زوجها بانه يجوز لزوجها أن يفعل ذلك لو غلب على ظنه ضياع صلاة العشاء منه، أما لو كان قادرًا أن ينام ويستيقظ لصلاة العشاء ففى هذه الحالة لا يجمع، لافتًا أنه سيكون هناك حالات يجمع فيها وحالات لا يجمع فيها وبهذا يتحقق الشرط الذي ذكرناه وهو أنه لم يجعل ذلك عادة له.



حكم جمع الصلوات للشخص الذي يعمل بدوام طويل في بلد أوروبية:

حكم جمع الصلوات للطالب والشخص الذي يعمل بدوام طويل في بلد أوروبية ؟.. سؤال أجاب عنه الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال البث المباشر المذاع عبر صفة دار الإفتاء المصري عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.



وعقب شلبي، قائلًا: "إن الله سبحانه وتعالى يقول (إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا)، والشرع أباح جمع صلاتي الظهر والعصر تقديم أو تأخير، وكذلك المغرب والعشاء تقديم وتأخير، بينما صلاة الفجر لا يجوز جمعها مع صلاة أخرى".



وتابع: أنه يجوز جمع الصلاة في حالة المشقة الشديدة للطالب، بدون قصر الصلاة، بشرط ألا يكون ذلك عادة لديه وأن يكون في الحاجة فقط، موضحًا أنه ورد (جمَعَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بين الظُّهرِ والعَصرِ والمغربِ والعِشاءِ بالمدينةِ من غيرِ خوفٍ ولا مَطرٍ. فقيل لابن عَبَّاسٍ: ما أرادَ إلى ذلك؟ قال: أرادَ أنْ لا يُحرِجَ أُمَّتَه".



حكم جمع الصلاة بسبب النوم.. دار الإفتاء ترد

جمع الصلاة بسبب النوم .. إذا وجد الإنسان مشقة شديدة لا يستطيع معها أن يصلي الصلاة في وقتها فله أن يجمع الصلاة بسبب النوم ويعمل بحديث سيدنا عبد الله بن عباس أن رسول الله جمع بين الصلاتين في غير مطر ولا سفر، بشرط ألا يكون معتاد على ذلك وألا يلجأ لهذا الأمر إلا للضرورة حتى لا يضيع الصلاة.



فضل الصلاة على وقتها

ورد عن رسول الله –صلى الله عليه وسلم-، أنه أخبرنا عن أفضل الأعمال عند الله تعالى، وهو الصلاة في أول وقتها.



وورد في سُنن الترمذي، أنه سُئِلَ النَبِيُ -صلى الله عليه وسلم- أيُ الْأَعْمَالِ أفْضَلُ قَالَ «الصَلَاةُ لِأَوَلِ وَقْتِهَاَ».



جمع الصلاة بعذر

جمع الصلوات بعذر؛ فيؤدي الظهر مع العصر تقديمًا أو تأخيرًا، وتؤدي المغرب مع العشاء، بشرط أن ينوي ذلك قبل دخول وقت العصر أو العشاء.



الإمامان البخاري ومسلم أخرجا عن أنس - رضي الله عنه - قال: « كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ- إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَزِيغَ الشَّمْسُ أَخَّرَ الظُّهْرَ إِلَى وَقْتِ الْعَصْرِ، ثُمَّ نَزَلَ فَجَمَعَ بَيْنَهُمَا».



أخرج الإمام مسلم عن معاذ - رضي الله عنه- قال: «خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ- فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ، فَكَانَ يُصَلِّي الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا، وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيعًا».





شروط الجمع والقصر في الصلاة



- بلوغ المسافة المحددة شرعًا أو الزيادة عليها التي تقدر بحوالي (83.5) كيلومترًا.



- قصد موضع معين عند ابتداء السفر، فلا قَصْرَ ولا فِطْرَ لهائم على وجهه لا يدري أين يتوجه.



- مفارقة محل الإقامة: فيشترط في السفر الذي تتغير به الأحكام مفارقة بيوت المصر، فلا يصير مسافرًا قبل المفارقة.



- ألا يكون السفر سفر معصية، فمن كان عاصيًا بسفره -كقاطع طريق وناشزة- فلا يجوز له القصر ولا الفطر، فإن العاصي لا يعان على معصيته.



هل يجوز للمريض جمع الصلوات قبل إجراء عملية جراحية؟

هل يجوز جمع صلاة الظهر والعصر جمع تقديم لأنى هعمل عملية؟.. سؤال أجاب عنه الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك البث المباشر لصفحة دار الإفتاء المصرية المذاعة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.



وأوضح قائلًا: "إنه يجوز لك أن تجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم قبل أن تدخل العلميات، وبعد العمليات لو استطعت أن تصلى المغرب والعشاء فلا مانع، وإن لم تستطع فصليهم جمع تأخير بمعنى أنك تصلى المغرب والعشاء فى وقت العشاء، وإن لم تستطع فتصلى على حالك بأن تتوجه للقبلة وتجلس إن استطعت إلى أن تصل إلى الحد الذى تستطيع أن تصلى به.



حكم جمع الصلاة لإجراء عملية جراحية

قال الشيخ أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية وأمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إنه يجوز للمريض الذي يجري عملية جراحية أن يجمع بين الصلاتين، لأنه من أصحاب الأعذار.



وأضاف «ممدوح» في إجابته عن سؤال: «هل يجوز قصر الصلاة لأجل إجراء عملية جراحية؟»، أنه لا يجوز قصر الصلاة إلا للمسافر، أما المريض فيجوز له الجمع بين الصلاتين إذا كان يخشى فوات وقت الصلاة، بسبب طول مدة العملية.



وبيّن كيفية الجمع: أن يصلي الظهر والعصر في وقت أيهما شاء، وكذلك المغرب والعشاء ويمكن أن يجمعهما ويقصر الرباعية ويجوز أن يجمعهما بالإتمام بغير قصر، موضحا: فإن كان في جمع التأخير عليه أن ينوي قبل خروج وقت الصلاة الأولى أنه يجمعها تأخيرًا مع وقت الصلاة الثانية.



هل يجوز جمع الصلاة قبل السفر

ورد الى صفحة الازهر للفتوى الالكترونية سؤال يقول صاحبه :" هل يجوز لي جمع العصر مع الظهر بعد أداء صلاة الظهر لأني مسافر "؟ .



رد الشيخ الأمير عبد العال من علماء الازهر قائلا: " يجوز جمع العصر مع الظهر جمع تقديم اي بعد صلاة الظهر مباشرة إذا كنت ستصل الى المكان الذي انت مسافر اليه بعد موعد العصر ، اما إذا كنت ستصل الى هذا المكان قبل موعد العصر فلا يجوز لك الجمع ، وتصلي بعد وصولك .



وأضاف: أما إذا كنت جمعت العصر مع الظهر جمع تقديم وأذن العصر أثناء وصولك فلا تعيد صلاة العصر .



هل يجوز جمع الصلاة بسبب الإجهاد

قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الصلاة ركن من أركان الإسلام، ومنـزلتها من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، وقد عُنِي الإسلام في كتابه وسنته بأمرها، وشدَّد كل التشديد في طلبها وتقييد إيقاعها بأوقات مخصوصة.



وأضاف وسام، خلال لقائه بفتوى مسجلة له عبر موقع دار الإفتاء المصرية، فى إجابته عن سؤال مضمونه (هل يجوز جمع الصلاة في حالة الإجهاد ؟)، أنه إذا وصل الإجهاد بالإنسان الى درجة أن يخشي معها ثواب الصلاة فيجوز له فى هذه الحالة الجمع من غير قصر الصلاة لكن الحالة تقدر بقدرها اى لا يكون هذا دائمًا وإنما عند الحاجة اليه فقط.



هل يجوز جمع الصلاة لأجل النوم ؟

ورد سؤال للشيخ عمرو الورداني أمين الفتوى بدار الإفتاء، يقول "هل يجوز جمع الصلاة للنوم".



وأجاب أمين الفتوى خلال فيديو عبر الصفحة الرسمية للدار عن ذلك السؤال قائلا إنه يجوز ذلك إذا كان هناك مشقة جدية ولا يستطيع الشخص الصلاة في وقتها، وذلك في حالة الاضطرار فقط.



وأضاف: "كما يجوز ذلك إذا كان السائل في مواصلات، ولا يستطيع أن ينزل منها ففي هذه الحالة يجوز جمع الصلوات لكن بشرط ألا يكون الأمر بشكل مستمر".



حكم جمع الطالبات الصلاة في الجامعة حال تعذر الوضوء

قال الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الرسول (صلى الله عليه وسلم) جمع بين الصلوات دون عذر، وذلك حتى لا يجعل على المسلمين حرج في ذلك.



وأضاف عبد السميع، خلال البث المباشر على صفحة دار الإفتاء، أنه يجوز للطالبة التي تذهب للجامعة أن تجمع الظهر والعصر جمع تقديم إذا كانت تذهب للجامعة بعد الظهر ويصعب عليها الوضوء خارج المنزل أو بسبب المحاضرات المتلاحمة، كما يجوز لها أن تجمع الظهر مع العصر جمع تأخير إذا رجعت المنزل بعد العصر.



وتابع: "يشترط في الجمع النية قبل الصلاة وعدم الحديث أو الراحة بين الفرضين، أي إذا صليت الظهر تصلي العصر مباشرة عقب التسليم مع استحضار نية الجمع".