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أخبار البلد

استعراض نتائج اجتماع واشنطن.. «مدبولى» يترأس اجتماع اللجنة العليا لمياه النيل

السبت 18/يناير/2020 - 06:02 م
الدكتور مصطفى مدبولى
الدكتور مصطفى مدبولى
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محمود مطاوع
عقدت اللجنة العليا لمياه النيل اليوم اجتماعًا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ومشاركة وزير الموارد المائية والرى، وممثلى وزارات الدفاع، والخارجية، والمخابرات العامة، وممثلى عدد من الجهات المعنية، وذلك بهدف استعراض نتائج اجتماع واشنطن حول سد النهضة، والذى عُقد خلال الفترة من ١٣ الى ١٥ يناير الجاري، وضم وزراء الخارجية والمياه فى مصر والسودان وإثيوبيا، بدعوة من وزير الخزانة الأمريكى ستيفن منوشين، وبحضور رئيس البنك الدولى ديفيد مالباس.

أعلن المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، بأن اجتماع اللجنة العليا لمياه النيل تناول النقاط التى سوف تتطرق إليها الاجتماعات الفنية والقانونية التى تسبق اجتماع واشنطن المزمع عقده يومى ٢٨ و ٢٩ يناير الجاري، بما فى ذلك الجوانب المرتبطة بملء وتشغيل السد، والتعامل مع حالات الجفاف، والجفاف الممتد، بالإضافة الى آلية التنسيق لمراقبة تنفيذ الاتفاق، وكذا آلية فض المنارعات.

وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء أن اللجنة العليا ثمنت الدور البناء والإيجابي، الذى تضطلع به إدارة الرئيس ترامب فى تيسير المفاوضات وتقريب وجهات النظر بين الدول الثلاث.

أعربت اللجنة العليا عن التطلع لاستمرار هذا الدور الأمريكى لحين التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن يحقق مصالح جميع الأطراف.

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