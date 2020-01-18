بعد شائعات ارتباطها.. 10 إطلالات تكشف أناقة وجرأة ياسمين عبد العزيز بعد الطلاق

تصدرت النجمة ياسمين عبد العزيز تريند مؤشر البحث جوجل بعد تداول صور لها فى عيد ميلادها تظهر بها مع الفنان أحمد العوضي الأمر الذي دفع البعض للتساؤل عن حقيقة إرتباطهما.



وبعيدًا عن سبب تصدر ياسمين عبد العزيز التريند ، فالكثير من متابعيها يرون أن إطلالاتها زادت جمالًا وأناقة بعد إنفصالها عن رجل الأعمال محمد حلاوة ، حيث أصبحت تحرص كل فترة على نشر صور لها تبرز انوثتها وتؤكد إهتمامها برشاقتها وأناقتها.



ومن الناحية الجمالية ، تنجح ياسمين عبد العزيز في إختيار ألوان الماكياج المناسبة لبشرتها وتميل إلى وضع أحمر الشفاه كما تبرز جمال عينيها بإستخدام ماسكرا تبرز كثافة رموشها ايضًا.



ورغم حرص ياسمين عبد العزيز على التنويع في إطلالاتها والظهور بماكياج مختلف إلا أنها تفضل ترك شعرها منسدلًا دائمًا.