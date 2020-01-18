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رياضة

التعادل 1-1 يحسم الشوط الأول بين الأهلي والوحدة في السعودية

السبت 18/يناير/2020 - 06:46 م
صدى البلد
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عمر سلامة
حسم التعادل الإيجابي (1-1) نتيجة الشوط الأول بين فريقي الوحدة والأهلي، في إطار مباريات دور الـ 8 من كأس خادم الحرمين الشريفين السعودي.

وافتتح نادي الوحدة أهداف اللقاء عند الدقيقة الثامنة من عمر الشوط الأول، بعدما تابع أحد الكرات العرضية ليسددها في مرمى ياسر المسيليم.

وفي الدقيقة 26 سجل عمر السومة هدف التعادل للنادي الأهلي من ركلة جزاء، صوبها بقوة على يمين حارس المرمى.

وينتظر النصر الفائز من مباراة الوحدة والأهلي، في الدور نصف النهائي من كأس خادم الحرمين الشريفين.
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