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75 مصابا في مواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن اللبنانية.. فيديو

السبت 18/يناير/2020 - 07:21 م
مواجهات بين المتظاهرين
مواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن في لبنان
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كـريـم الـخـطـيـب
أفادت وسائل اعلام ان 75 مصابا سقطوا في مواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن اللبنانية، أثناء محاولة قوات الأمن اللبناني إبعاد المتظاهرين عن مداخل البرلمان

وأكدت «أكسترا نيوز» أن هناك عشرات المصابين في اشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين في لبنان، فيما نفت قوات الأمن في لبنان إحراقها خيام المعتصمين في ساحة رياض الصلح.

وأغلق محتجون تقاطع جسر الرينغ وسط بيروت بشكل كامل بالإطارات، بالتزامن مع قطع السير باتجاه منطقة الحمرا غرب العاصمة.

و تم قطع الطريق في ”الجيّة“ غرب بيروت، إضافة إلى إحراق شبان إطارات في منطقة "الزوق" شمال العاصمة.

ويواصل متظاهرون قطع طرقات بالبلاد، في ظل انتكاسة جديدة بجهود تشكيل الحكومة، ورفضا للأوضاع المعيشية والسياسية الصعبة، وطلبا لحكومة اختصاصيين بعيدة عن الأحزاب.

ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر 2019، احتجاجات شعبية أجبرت حكومة سعد الحريري على الاستقالة، في التاسع والعشرين من الشهر ذاته.
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