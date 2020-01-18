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رياضة

الدوري المصري.. الإنتاج الحربي يكتفي بهدف نظيف أمام حرس الحدود

السبت 18/يناير/2020 - 07:10 م
لقاء الانتاج الحربي
لقاء الانتاج الحربي وحرس الحدود
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حسام الحارتي
حقق الإنتاج الحربي فوزا هاما على منافسة حرس الحدود بهدف نظيف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الاسبوع الـ 14 من بطولة الدوري الممتاز .

شهدت المباراة منافسة قوية بين كلا الفريقين ولكن استطاع لاعبي الإنتاج الحربي من فرض السيطرة وإحراز الهدف الأول في الدقيقة"11"، عن طريق اللاعب موسى دياوارا ليقضي على آمال طلائع الجيش باكرا .

وتمكن موسى دياوارا من إحراز الهدف من خلال تصويبة قوية من يسار منطقة الجزاء حرس الحدود لتسكن الشباك .


وحاول لاعبي حرس الحدود من إحراز هدف التعادل ولكن تمكن لاعبي الإنتاج الحربي من الحفاظ على شباكهم والسيطرة على المباراة .

واحتل الإنتاج الحربي المركز الخامس برصيد"21"، نقطة بينما تواجد حرس الحدود في المركز "8" برصيد "18" نقطة "، من جدول ترتيب الدوري المصري .
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