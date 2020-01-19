AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ملفات

حوادث وضحايا فى يوم.. رسب 3 مرات.. حكاية طالب ثانوي انتحر شنقا في القليوبية.. مصرع شاب صدمته سيارة نقل في كفر الزيات

الأحد 19/يناير/2020 - 05:18 ص
صورة أرشيفية - جثة
صورة أرشيفية - جثة
Advertisements
مصطفي الرماح - محمد العيسوى
  • مصرع طفل عمره 4 سنوات غرقا في تفتيش مياه الري بقرية سملا بقطور
  • حبس قاتل شقيقه بالفيوم 4 أيام على ذمة التحقيقات

تكثف أجهزة الأمن بالقليوبية من جهودها لكشف غموض واقعة العثور على جثة شاب مشنوق داخل منزل قديم بقرية الرملة بمركز بنها، حيث تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بندب الطب الشرعي لكشف ملابسات الواقعة وبيان سبب الوفاة والتصريح بالدفن عقب ذلك وطلب تحريات المباحث.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية بلاغا بالعثور على جثة الشاب "ع ع" 20 عاما مشنوقا داخل أحد المنازل القديمة بالقرية.

وعلى الفور انتقلت أجهزة البحث الجنائي إلى موقع الحادث وتبين من المعاينة وسؤال أهل المتوفى إن والدته اكتشفت الواقعة صباح اليوم حيث وجدت الجثة معلقة بحبل.

وتوصلت التحريات الأولية إلى أن المتوفى كان متعثر دراسيا بسبب رسوبه في الثانوية العامة 3 مرات ومؤخرا التحق بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية وكان دائما يعاني من الاكتئاب والعزلة ويرجح أن يكون انتحر شنقًا لمروره بضائقة نفسية، وكلفت إدارة البحث الجنائي بكشف ملابسات الواقعة، وتولت النيابة التحقيق.


كما لقي شاب في العقد الرابع من العمر مصرعه اليوم السبت إثر صدمة بسيارة نقل بمدينة كفر الزيات التابعة لمحافظة الغربية وتم التحفظ على الجثة عقب إصابته بنزيف المخ بمستشفى كفر الزيات العام.


كان اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من مدير إدارة البحث الجنائي يفيد وصول "وليد.ا" ٣٢ سنة مقيم بمساكن المرور جثة هامدة لمستشفي كفر الزيات العام إثر صدمه من قبل سيارة نقل امام كوبري الدلجمون.

كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.


فيما شهدت قرية سملا بمركز قطور بمحافظة الغربية اليوم واقعة وفاه طفل في العقد الأول من عمره نتيجه سقوطه في غرفة مياه الري على ترعة الحصا، حال عودته من الحضانة.


كان اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية تلقي اخطارا من مأمور مركز شرطة قطور، يفيد ورود بلاغ بسقوط الطفل هشام عجوة، 4 سنوات، مقيم بقرية سملا، دائرة المركز، حال عودته من الحضانة في غرفة مياه على تغطية ترعة الحصا، بسملا، ما أسفر عن مصرعه.

كما تم الدفع بقوات الإنقاذ النهري والبحث عن جثة الطفل واستخراجها وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.


وفى سياق متصل قررت نيابة الفيوم، حبس قاتل شقيقه بالفيوم، 4 أيام على ذمة التحقيقات وانتداب الطبيب الشرعي لتشريح جثة القتيل.


كان اللواء عادل الطحلاوى مدير أمن الفيوم قد تلقى إخطارا من مأمور مركز الفيوم بالعثور على جثة "محمد. ع" 26 سنة "نجار مسلح" ملقاة بأرض زراعية بمركز الفيوم، وبها آثار طعنات بمنطقة الصدر والبطن وأجزاء أخرى من الجسد.

أكدت تحريات الرائد محمد هاشم رئيس مباحث مركز الفيوم، أن مرتكب الحادث شقيق القتيل يدعى رجب .ع 45 سنة "بائع متجول" لارتباط زوجته بعلاقة غير شرعية مع شقيقة.

قام المتهم باستدراج شقيقه الى احدى الأراضى الزراعية وانهال عليه طعنا بالسكين حتى لفظ انفاسه الاخيرة وتركه جثة هامدة وفر هاربا.

تم القبض على المتهم وتحرر محضر بالحادث وأحيل الى نيابة الفيوم التى أصدرت قرارها المتقدم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

انتحار شاب شنقا بواسطة حبل داخل غرفته .. تفاصيل

مصرع شاب شنقا داخل منزله بالمحلة الكبرى بسبب أزمة نفسية

العثور على جثة شاب مذبوحا في ظروف غامضة بقرية كفر سنباط بزفتى

مصرع طالب دهسا أسفل عجلات قطار على خط طنطا - قطور

العثور على جثة فتاة مشنوقة داخل منزل عائلتها بكفر الزيات

لمروره بأزمة نفسية.. انتحار شاب شنقا داخل مسكنه في شبرا الخيمة

ترشيحاتنا

كنا هنسافر بكرا.. الزمالك ينتقد تأجيل اتحاد الكرة مباراته أمام المصري فى الدوري

بدون أدوية وبجنيه واحد فقط .. تخلص من التهاب اللوز

وداعا للوزن الزائد .. معلقة واحدة من عشبة شهيرة تعمل على حرق الدهون في أسرع وقت

أخبار الرياضة.. تأجيل لقائي القطبين بالدوري .. والزمالك يجتمع بـ أزارو

محلل سياسي: تصريحات أردوغان حول ليبيا لا قيمة لها .. فيديو

ما الذي يحدث للجسم عند تناول البقدونس ؟

AdvertisementS

نصف مليار دولار لم تحرك شعرة في السيسي.. أخطر تسريب لـ محمد علي يفضح إعلام الإخوان ويد قطر الخبيثة

اخبار الفن .. MBC تحسم جدل استبعاد نانسي عجرم .. نجل سيرين عبد النور يضربها .. فعل غير متوقع من زينة بسبب أحمد عز

برواتب تصل لـ14 ألف ريال.. وظائف جديدة بالسعودية تعرف عليها

أقام علاقة محرمة مع زوجته.. بائع يذبح شقيقه فى الفيوم بسبب الخيانة

بعد إطلاق 60 رصاصة .. قرار هام من الكاف بشأن مباراة الهلال والأهلي خلال ساعات

تسريب صوتي للإخواني الهارب أمير بسام يعترف فيه بسرقة قيادات الإرهابية أموال التبرعات

شاهد.. مقتل شاب مسلم بوحشية على يد بريطانيين

كانت حامل في السابع .. فلاح يقتل ربة منزل بطلقة في البطن بأسيوط.. فما السبب

رحيل جيرالدو .. أزارو يرفض عرضا مغريا من الاتفاق السعودي

بعد إحراجه لـ سيرين.. غمزة صبا مبارك لـ تيم حسن تثير الضجة

حتحوت يكشف تفاصيل خناقة قوية بين شريف إكرامى وصالح جمعة .. فيديو

فيديو جديد ومساومة بنصف مليون دولار.. هل يسجن زوج نانسي عجرم بتهمة القتل العمد ؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بلا رحمة.. العثور على طفلة يمنية تعرضت للتعذيب بجانب صندوق قمامة

شاهد.. مقتل شاب مسلم بوحشية على يد بريطانيين

شاهد.. الاعتداء على مغنية راب مغربية شهيرة