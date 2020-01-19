حوادث وضحايا فى يوم.. رسب 3 مرات.. حكاية طالب ثانوي انتحر شنقا في القليوبية.. مصرع شاب صدمته سيارة نقل في كفر الزيات

مصرع طفل عمره 4 سنوات غرقا في تفتيش مياه الري بقرية سملا بقطور

حبس قاتل شقيقه بالفيوم 4 أيام على ذمة التحقيقات

تكثف أجهزة الأمن بالقليوبية من جهودها لكشف غموض واقعة العثور على جثة شاب مشنوق داخل منزل قديم بقرية الرملة بمركز بنها، حيث تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بندب الطب الشرعي لكشف ملابسات الواقعة وبيان سبب الوفاة والتصريح بالدفن عقب ذلك وطلب تحريات المباحث.تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية بلاغا بالعثور على جثة الشاب "ع ع" 20 عاما مشنوقا داخل أحد المنازل القديمة بالقرية.وعلى الفور انتقلت أجهزة البحث الجنائي إلى موقع الحادث وتبين من المعاينة وسؤال أهل المتوفى إن والدته اكتشفت الواقعة صباح اليوم حيث وجدت الجثة معلقة بحبل.وتوصلت التحريات الأولية إلى أن المتوفى كان متعثر دراسيا بسبب رسوبه في الثانوية العامة 3 مرات ومؤخرا التحق بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية وكان دائما يعاني من الاكتئاب والعزلة ويرجح أن يكون انتحر شنقًا لمروره بضائقة نفسية، وكلفت إدارة البحث الجنائي بكشف ملابسات الواقعة، وتولت النيابة التحقيق.كما لقي شاب في العقد الرابع من العمر مصرعه اليوم السبت إثر صدمة بسيارة نقل بمدينة كفر الزيات التابعة لمحافظة الغربية وتم التحفظ على الجثة عقب إصابته بنزيف المخ بمستشفى كفر الزيات العام.كان اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من مدير إدارة البحث الجنائي يفيد وصول "وليد.ا" ٣٢ سنة مقيم بمساكن المرور جثة هامدة لمستشفي كفر الزيات العام إثر صدمه من قبل سيارة نقل امام كوبري الدلجمون.كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.فيما شهدت قرية سملا بمركز قطور بمحافظة الغربية اليوم واقعة وفاه طفل في العقد الأول من عمره نتيجه سقوطه في غرفة مياه الري على ترعة الحصا، حال عودته من الحضانة.كان اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية تلقي اخطارا من مأمور مركز شرطة قطور، يفيد ورود بلاغ بسقوط الطفل هشام عجوة، 4 سنوات، مقيم بقرية سملا، دائرة المركز، حال عودته من الحضانة في غرفة مياه على تغطية ترعة الحصا، بسملا، ما أسفر عن مصرعه.كما تم الدفع بقوات الإنقاذ النهري والبحث عن جثة الطفل واستخراجها وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.وفى سياق متصل قررت نيابة الفيوم، حبس قاتل شقيقه بالفيوم، 4 أيام على ذمة التحقيقات وانتداب الطبيب الشرعي لتشريح جثة القتيل.كان اللواء عادل الطحلاوى مدير أمن الفيوم قد تلقى إخطارا من مأمور مركز الفيوم بالعثور على جثة "محمد. ع" 26 سنة "نجار مسلح" ملقاة بأرض زراعية بمركز الفيوم، وبها آثار طعنات بمنطقة الصدر والبطن وأجزاء أخرى من الجسد.أكدت تحريات الرائد محمد هاشم رئيس مباحث مركز الفيوم، أن مرتكب الحادث شقيق القتيل يدعى رجب .ع 45 سنة "بائع متجول" لارتباط زوجته بعلاقة غير شرعية مع شقيقة.قام المتهم باستدراج شقيقه الى احدى الأراضى الزراعية وانهال عليه طعنا بالسكين حتى لفظ انفاسه الاخيرة وتركه جثة هامدة وفر هاربا.تم القبض على المتهم وتحرر محضر بالحادث وأحيل الى نيابة الفيوم التى أصدرت قرارها المتقدم.