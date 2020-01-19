أسامة يناشد المسئولين لعودة عمل بطاقة التموين: استهلاكى فى الكهرباء 401 وات شهريا .. صور

ناشد المواطن أسامة شعبان إسماعيل، المقيم فى الجرايدة بيلا محافظة كفر الشيخ ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، المسئولين عودة بطاقة التموين، حيث تم إيقاف صرف المستحقات من السلع التموينية لأفراد البطاقة الخمسة وذلك من شهر ديسمبر الماضى بسبب ارتفاع استهلاك الكهرباء وهذا غير صحيح، وأشار إلى أنه لا يعمل فى القطاع الحكومى أو الخاص ولا يوجد أى مصدر دخل ثابت له.



ويقول فى شكواه : قمت بالتظلم على موقع دعم مصر فى الفترة المحددة للتظلم وتم تقديم تظلم لعدم صحة السبب الذى تم وقف بطاقة التموين بسببه وهو استهلاك كهرباء عالى، وإرفاقه بمستند رسمى من شركة الكهرباء .



وأضاف : لايوجد عندى أى مديونيات أو تسويات مع شركة كهرباء بيلا ومتوسط استهلاكى الشهرى للكهرباء هو 401 وات فقط، وبناء على ما سبق ومراعاة الظروف الاجتماعية والمعيشية الخاصة بى أناشد المسئولين عودة بطاقة التموين الخاصة بأسرتى فى أقرب وقت .



للتواصل مع الشاكى من خلال الرقم التالى 01100520664



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