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مرأة

ما الذي يحدث للجسم عند تناول البقدونس ؟

السبت 18/يناير/2020 - 10:26 م
ما الذي يحدث للجسم
ما الذي يحدث للجسم عند تناول البقدونس ؟
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رضوى حسام
لا يعرف الكثير من الأشخاص عن فوائد البقدونس الصحية، على الرغم من انها متعددة، فهو يفيد في التخلّص من الوزن الزائد وحرق الدهون، كما يحتوي على حمض الفوليك الي يعمل على حماية القلب والمحافظة على صحته.

كما اشار موقع " health line " على قدرة البقدونس في العمل على تقوية الشعيرات الدموية، ويقوم بدور المنظّم لنزول الدورة الشهرية عند المرأة، والتخفيف من آلامها وأعراضها المزعجة.

كما يستخدم البقدونس في التخلص من حصى الكلى، ويمنع من تكونها؛ فهو مدر للبول ممّا يطرد السموم بشكل مباشر وسرعة، ويمنع من تجمّع المواد الضارة كما أنّه يقوم بتطهير المسالك البولية، ويمنع حدوث الالتهابات فيها.

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ويعمل على تحسين عمليّة الهضم في المعدة، ويحارب الإمساك والاضطرابات المعدية، ويفيد في مقاومة السرطانات بسبب احتوائه على المواد المؤكسدة، ومركّب المايرسيتيسين الّذي يمنع نموّ الأورام ويقضي عليها.
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