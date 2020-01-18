الجيش الليبي: تركيا نصبت منظومة دفاع جوي في مطار معيتيقة بطرابلس

أكد اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي أن تركيا نصبت منظومة دفاع جوي في مطار معيتيقة.



وأضاف المسماري في مؤتمر صحفي قبل ساعات من مؤتمر برلين حول أزمة ليبيا "رصدنا وصول أسلحة بحرا وجوا إلى ميليشيات السراج بطرابلس خلال فترة وقف إطلاق النار".



وتابع "رصدنا تركيب منظومة دفاع جوى فى مطار معيتيقة وإنزال قوات معادية من تركيا وسوريا".



وأوضح أنه تمت الموافقة على وقف إطلاق النار نزولًا على رغبة دول صديقة رغم وصول الجيش إلى قلب طرابلس.



وأردف "قواتنا ملتزمة التزامًا كاملًا بوقف إطلاق النار بينما سجلنا خروقات قامت بها ميليشيات طرابلس"، مؤكدًا أن الجيش الليبي لديه الجاهزية الكاملة للرد على الخروقات ولن يساوم على تضحيات الشعب.



وأشار المسؤول الليبي إلى أن المخابرات التركية تشرف على نقل الإرهابيين من مالي وتشاد والنيجر إلى طرابلس.