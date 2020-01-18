AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

قائد العمليات بالجيش اليمني يؤكد استمرار العمليات القتالية ضد المتمردين الحوثيين

السبت 18/يناير/2020 - 10:16 م
صدى البلد
Advertisements
أ ش أ

أكد قائد العمليات المشتركة في الجيش اليمني اللواء الركن صغير بن عزيز، استمرار العمليات القتالية ضد مليشيات الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، في مختلف الجبهات.

وقال قائد العمليات المشتركة اليمني - خلال اجتماع لقيادات العمليات المشتركة في مأرب اليوم /السبت/ - إن العمليات العسكرية تسير بحسب الخطط المرسومة الرامية لاستكمال التحرير واستعادة الدولة وتخليص اليمنيين من ظلم مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، مشيرًا إلى التقدم الذي أحرزه الجيش مسنودًا بقوات تحالف دعم الشرعية في اليمن بجبهات مديرية نهم شرقي العاصمة صنعاء.

وأفاد موقع (سبتمبر نت) التابع لوزارة الدفاع اليمنية بأن الاجتماع ناقش التطورات الميدانية والعمليات القتالية التي يخوضها الجيش اليمني مسنودين بتحالف دعم الشرعية في مختلف الجبهات.

وثمن اللواء بن عزيز دور تحالف دعم الشرعية ودعمه المستمر لاستعادة الدولة اليمنية ودحر التمرد المدعوم إيرانيًا، والذي يهدد استقرار اليمن والمنطقة العربية.
Advertisements

ترشيحاتنا

شاهد .. نجل سيرين عبد النور يضربها .. والفنانة تعلق

تسريب صوتي للإخواني الهارب أمير بسام يعترف فيه بسرقة قيادات الإرهابية أموال التبرعات

شاهد.. قسيس يقبل يد وجبين قارئ القرآن في عزاء بـ الدقهلية

بالبنطلون الأصفر.. سلمي أبوضيف بإطلالة جديدة في بورسعيد

مسئول سابق بـ الإسماعيلي يفجر مفاجأة بشأن عبدالله السعيد

اخبار النادي الأهلي.. أزارو يقترب من الزمالك.. تأجيل لقاء إنبي.. عقوبات مغلظة على صالح جمعة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالبنطلون الأصفر.. سلمي أبوضيف بإطلالة جديدة في بورسعيد

التفاصيل الكاملة لاكتشاف 4 سراديب أثرية بالغربية والمحافظ يشكل لجنة من آثار وسط الدلتا لحسم فحص هبوط أرضي بقرية نشيل بقطور.. ورئيس المدينة: جار التنقيب.. صور

الجالية المصرية بـ ألمانيا تستقبل الرئيس السيسي بالأعلام .. وتؤكد: ندعم كل خطواته