ندى بسيوني تبهر متابعيها في أحدث ظهور لها .. شاهد

نشرت الفنانة ندى بسيونى صورة لها عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".وعلقت ندى بسيونى قائلة " الابتسامه هي اجمل وسيله للإضاءة فأجمل الناس أكثرهم ابتسام وليس أجملهم خلقه 🌸".ولقيت الصورة ردودا واسعة من متابعيها عبر انستجرام وجاءت التعليقات كالاتى :قمر - مشاء الله - مساء الجماليذكر أن آخر أعمال الفنانة ندى بسيوني مسرحية "حمام الست" المأخوذة عن نص "حمام رومانى" للكاتب البلغاري برانيسلاف استروتايف.العرض يدور حول أحد المواطنين اكتشف حمام الملكة كليوباترا فى بيته الذى يقع فى مدينة الإسكندرية بمنطقة بحري، ويقوم أحد باحثي الآثار بوضع يده على الحمام باعتبار أنه اكتشاف خاص به ويحاول الاستفادة منه فى تحقيق أمجاد علمية، وعلى الجانب الآخر يظهر مجموعة من الفسدة والمستغلين، منهم تاجر آثار يحاولون استغلال الحمام الأثري.