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أبو العينين لمجلس القبائل العربية: السيسي يبني دولة عصرية ويحقق إنجازات غير مسبوقة.. فيديو

السبت 18/يناير/2020 - 10:29 م
أبو العينين ومجلس
أبو العينين ومجلس عموم القبائل العربية
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حمزة شعيب
قدم رجل الأعمال محمد أبو العينين، الرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطي نائب رئيس حزب مستقبل وطن، الشكر إلى مجلس عموم القبائل العربية في مصر وشبه جزيرة العرب على دعمهم له خلال الانتخابات البرلمانية التكميلية القادمة عن دائرة الجيزة.

وتابع أبو العينين، خلال تقرير عرضه الإعلامى أحمد موسى مقدم برنامج "على مسئوليتى" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن تشريف مجلس عموم القبائل العربية في مصر وشبه جزيرة العرب إليهم أمر أسعده للغاية، مؤكدا على دورهم الوطني والقومي خاصة أن القبائل العربية ممتدة في مختلف الدول العربية وليس مصر فقط.

وأكد الرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطي نائب رئيس حزب مستقبل وطن، أن مجلس عموم القبائل العربية في مصر وشبه جزيرة العرب يمتلك تاريخ مشرف للدفاع عن الأرض والعرض وحماية الوطنية.

وكشف رجل الأعمال محمد أبو العينين، أن والده رحمة الله عليه منذ نحو 40 عام أوصاه على القبائل العربية كونهم أشخاص يمتلكون تاريخ عريق ويحافظون على كلمتهم.

وأكد رجل الأعمال محمد أبو العينين، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، أنه يخدم مصر من وحي ضميره متمنيا اكتمال المنظومة السياسية، مؤكدا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي موفق في كل أعماله ويجوب مشارق الأرض ومغاربها من أجل مصر ويعمل على بناء دولة عصرية متقدمة، مطالبا من الجميع بالوقوف بجانب الرئيس السيسي.

وقال الشيخ عصمت العقبي، رئيس مجلس عموم القبائل العربية، إن دعم مجلس القبائل العربية لأبو العينين لا يأتي من فراغ، ولكن لتاريخه البرلماني المشرف في مجلس الشعب السابق، ومواقفه المشرفة المؤيدة والمدافعة عن قضايا الوطن سواء داخل حدود البلاد أو خارجها .

وأضاف الشيخ العقبي أن أبو العينين ساند قضايا الوطن في الأوقات الحرجة التي مرت على مصر عقب ثورة ٣٠ يونيو على الرغم من أنه لم يكن عضوا بالبرلمان حيث يمتلك أبو العينين علاقات قوية خارجية بصناع القرار ، وأكد الشيخ العقبي إن مجلس عموم القبائل العربية يتابع نشاطه السياسي والبرلماني على مدى عقود وهو نموذج للوطنية.

وذكر الشيخ عصمت العقبي الدور الإنساني الذي تقوم به مؤسسة أبو العينين الخيرية ودورها الاجتماعي وسط أهالي الجيزة بما يؤهله ليكون ممثلا لأبناء الجيزة في البرلمان.

واستقبل رجل الصناعة محمد أبو العينين صباح اليوم السبت وفد مجلس القبائل العربية بمصر وشبه جزيرة العرب، الذين شكروه على حفاوة الاستقبال وأثنوا على تاريخه المشرف ومسؤولية مؤسساته الاقتصادية ودورها الوطني في دفع عجلة الاقتصاد وتشغيل الآلاف من أبناء الوطن.

وكانت قد سادت حالة من الفرحة والسعادة أهالي الجيزة بعد تقدم رجل الصناعة محمد أبو العينين بأوراق ترشحه لخوض الانتخابات التكميلية لمجلس النواب عن دائرة الجيزة نزولًا على رغبة الأهالي ، حيث تعرض “أبو العينين” لضغوط كبيرة من أهالي الجيزة المخلصين، الذين اجتمعوا معه لإقناعه بالترشح لعضوية مجلس النواب عن دائرة الجيزة بعد خلو مقعد النائب محمد بدوي دسوقي لوفاته.
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