حقيقة إغلاق الواتس آب ومفاجآت السوشيال ميديا تتصدر فقرات «صباح البلد» .. غدا

يقدم برنامج «صباح البلد» الذى يذاع على قناة صدى البلد غدا الأحد كل ما هو جديد فى عالم السوشيال ميديا.



و تستعرض الإعلامية لميس سلامة أهم ما نشر على مواقع ‏التواصل الاجتماعى المختلفة الأيام الماضية.



ويكشف البرنامج غدا حقيقة ما تردد خلال الأيام القليلة الماضية عن إغلاق الواتس أب فى فبراير المقبل ، فضلا عن مفاجآت أخرى فى عالم السوشيال ميديا.



برنامج صباح البلد يترأس تحريره الكاتب الصحفى أحمد حمدى ويعرض على شاشة صدى البلد يوميا، ويقدم العديد من الفقرات المتنوعة وحالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، بالإضافة إلى جولة حول العالم لمتابعة كل ما هو جديد من مواقف وطرائف.



كما يستعرض اهم الاخبار والمقالات والتقارير والحوارات المنشورة فى الصحف المصرية والعربية والعالمية، كما يقدم البرنامج يوميا ايضا فقرة طبية لكل الباحثين عن الرشاقة والجسم المثالى وغيرها من التخصصات الطبية المختلفة.