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رياضة

الدوري الإنجليزي .. تشيلسي يسقط من جديد أمام نيوكاسل خارج أرضه

السبت 18/يناير/2020 - 10:41 م
صدى البلد
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أحمد هاني
خسر فريق تشيلسي أمام مضيفه فريق نيوكاسل يونايتد بهدف دون رد، فى اللقاء الذى جمع الفريقين، مساء اليوم السبت،على ملعب "سانت جيمس بارك"، ضمن منافسات الجولة الـ23 من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

ونجح نيوكاسل يونايتد، فى خطف هدف الفوز بالمباراة، فى الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع من المباراة، عن طريق إسحاق هايدن.

بهذه الخسارة، توقف رصيد تشيلسي، عند النقطة 39 فى المركز الرابع.

بينما ارتفع رصيد نيوكاسل يونايتد، إلى النقطة 29 فى المركز الثانى عشر، بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، الذى يتصدره فريق ليفربول، الذى يضم بين صفوفه النجم المصرى محمد صلاح، برصيد 61 نقطة.
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