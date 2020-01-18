بصورة سيلفي.. أحمد السعدني يهنئ مي عز الدين بعيد ميلادها والجمهور: لايقين على بعض

هنأ الفنان أحمد السعدني صديقته الفنانة مي عز الدين بعيد ميلادها عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.ونشر أحمد السعدني صورة سيلفي له مع مى عز الدين وعلق عليها قائلا "عيد ميلاد سعيد اختي الافضل علي الاطلاق".وسرعان ما انهالت التعليقات من متابعيهما على الصورة وجاء الردود بين "كل سنه وانتي طيبة يا مى" و "الحلوين" و "لايقين علي بعض" و "كل سنه وانتي بخير يا موكا" و "انتو الاثنين عسلات".يذكر أن مى عز الدين تظهر كضيف شرف ضمن أحداث فيلم الفلوس المعروض حاليا بالسينمات، والذى يقوم ببطولته تامر حسنى و زينة وخالد الصاوى وعائشة بن أحمد ومن تأليف محمد عبد المعطى وإخراج سعيد الماروق.وكانت مي عز الدين قد شاركت في السباق الرمضاني لعام 2019، بمسلسلها البرنسيسة بيسة ، والذى شاركها فى بطولته عدد من الفنانين على راسهم الفنانة بوسى وإيمان السيد وحجاج عبد العظيم.